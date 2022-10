Biden benådet tusenvis av marihuana-dømte. Valgstrategi, mener eksperter.

President Joe Biden trapper opp sin liberale ruspolitikk. Det kan tiltrekke seg unge velgere i det kommende mellomvalget, mener USA-ekspert Hilde Restad.

Torsdag kunngjorde president Joe Biden at han benådet alle amerikanere dømt for besittelse av marihuana.

Torsdag tok amerikansk ruspolitikk en ny vending: President Joe Biden kunngjorde at han benådet alle amerikanere dømt for besittelse av marihuana. Hasj og marihuana er to typer cannabis.

Benådningen gjaldt alle som er dømt av føderale domstoler. Han ber samtidig guvernørene i delstatene om å gjøre det samme.

– Det er tusener av mennesker som er dømt for marihuana-besittelse. De kan ha blitt nektet jobb, tilgang på bolig eller utdanningsmuligheter, sa arrow-outward-link Biden i en offisiell videouttalelse.

Ifølge The New York arrow-outward-link Times er det snakk om minst 6500 dømte. Avisen skriver at presidentens beslutning representer en fundamental endring i USAs ruspolitikk.

Cannabisplantasjer som denne, er vanlige i California. Delstaten er én av 19 i USA der cannabis er legalisert.

Ikke lenger «venstrevridd»

Ifølge arrow-outward-link analysebyrået Gallup er nå hele 68 prosent av amerikanerne positiv til å legalisere cannabis. 83 prosent av demokratene er positive, mot 50 prosent av republikanerne.

I 2001 var andelen totalt kun 34 prosent.

Ifølge førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole, Hilde Restad, har saken de siste årene gått fra å være «ekstremt venstrevridd» til noe mye mindre radikalt.

– Det demokratiske partiet har fått en mer liberal ruspolitikk. Mange delstater har endret politikken sin, sier Restad som nettopp ga ut boken «Det amerikanske paradokset».

Pr. nå arrow-outward-link har 19 av 50 stater legalisert cannabis. Medisinsk bruk er legalisert i hele 37 stater.

Joe Biden sier arrow-outward-link at han ønsker å jobbe for føderal avkriminalisering.

Førsteamanuensis Hilde Restad tror det kan ligge en valgstrategi bak Bidens benådninger.

Hvorfor nå?

Tidspunktet for Bidens benådninger er neppe tilfeldig, skriver arrow-outward-link The New York Times: 8. november er det mellomvalg i USA.

Da står alle de 435 medlemmene i Representantenes hus på valg. Det samme gjør en tredjedel av de 100 senatorene.

Restad mener også at Biden muligens bruker cannabis til å engasjere velgere i forbindelse med mellomvalget:

– Det kan være en mulig valgstrategi bak denne timingen. Unge velgere er kjent for ikke å være flink til å stemme i mellomvalgene. Denne saken er populære blant unge.

Ifølge Gallup svarer 79 prosent av amerikanere under 30 år at de støtter legalisering. Dette trekkes også frem i amerikanske medier:

– Bidens trekk kan hjelpe demokrater i noen stater, for eksempel Pennsylvania, en svingstat der legalisering av marihuana er en pågående debatt, sa arrow-outward-link forsker Mindy Romero ved University of Southern California til USA Today fredag.

Den republikanske senatoren Tom Cotton er svært kritisk til Joe Bidens cannabis-politikk.

Vil rette opp i urett

Romero understreket at det finnes en slagside: Republikanerne kan bruke benådningen til å argumentere for at Biden ikke tar kriminaliteten i landet på alvor.

Det har blant annet senator Tom Cotton gjort arrow-outward-link på Twitter. Han mente handlingen var et «desperat forsøk på å distrahere fra mislykket ledelse».

Restad er ikke sikker på om denne reaksjonen fra republikanske politikere vil treffe godt. Også mange republikanere er nå for legalisering.

Hun legger til at det er en annen viktig grunn til at Biden er så tydelig i ruspolitikken: Minoriteter er overrepresentert arrow-outward-link i statistikken over dem som blir dømt for besittelse av narkotika.

– Krigen mot narkotika har slått veldig skeivt ut og rammet minoriteter mye hardere. Demokratene har en veldig mangfoldig velgermasse og må derfor ta dette på alvor.