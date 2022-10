Den strategisk viktige broen mellom Russland og Krym ble sprengt

Lørdag morgen ble broen som forbinder Russland og Krymhalvøya angrepet. Putins prestisjebro har delvis kollapset. – Nok et eksempel på russisk inkompetanse, mener militærekspert.

8. okt. 2022 09:16 Sist oppdatert nå nettopp

Den ble hyllet som «århundrets byggverk» av russiske myndigheter da den åpnet i 2018. Nå er Putins prestisjebro sprengt og russerne påført et ydmykende nederlag.

Broen er svært viktig for Russland, fordi den knytter den annekterte Krymhalvøya til det russiske fastlandet og til russisk transportnettverk. All trafikk over den nesten 2 mil lange Kertsjbroen er stoppet. Deler av broløpet for biltrafikk er kollapset, viser bilder.

Det var en bombe som utløste brannen og fikk deler av broen til å kollapse, melder russiske medier. Landets utenriksdepartement hevder at angrepet er terrorisme.

– Reaksjonen fra Kyiv-regimet på ødeleggelsen av sivil infrastruktur synliggjør hendelsens terror-karakter, skriver talsperson Maria Zakharova på Telegram lørdag formiddag.

Den russiske antiterror-kommisjonen opplyser ifølge nyhetsbyrået AP en bilbombe skal ha antent syv jernbanevogner lastet med drivstoff.

– Nok et eksempel på russisk inkompetanse

«Det er vanskelig å overdrive betydningen og symbolikken i det å se denne broen brenne. Da den ble åpnet i 2018, skulle den symbolisere at Krym var Russland», skriver BBC arrow-outward-link .

Broen kostet 39 milliarder kroner da den ble bygget i 2018.

– At russerne ikke klarer å sikre et så ekstremt viktig militært objekt, er bare nok et eksempel på russisk inkompetanse. Denne broen er helt sentral. Den er den viktigste forsyningsåren fra Russland til Krym.

Det sier pensjonert generalløytnant Arne Bård Dalhaug til Aftenposten. Dalhaug er tidligere leder av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSEs) observasjonsstyrker i de russiskokkuperte områdene.

Dalhaug beskriver dobbeltbroen som et stort, russisk presisjeprosjekt. Den har både jernbane og vei.

– Vi vet ennå ikke om de bærende konstruksjonene er skadet. Hvis de er det, kan broen være satt ut for lang stund. Uansett er russerne satt i stor forlegenhet. Nå vil de måtte innføre mye strengere kontroller. Dette vil uansett forsinke trafikken inn på Krym kraftig.

– Hvordan vil ydmykelsen bli håndtert på russisk side?

– Jeg tror reaksjonene vil bli veldig negative. Dette vil være vanskelig for Putin. Men han må jo i større eller mindre grad se at ting er veldig langt fra det han så for seg skulle skje. Dette er ytterligere påminnelse på at de ikke har kontroll, sier Dalhaug, som viser til anslag mot flyplasser i august.

Dalhaug bodde i det russiskokkuperte området i tre år, frem til 2019.

– Er det grunn til å tro at dette var et selvmordsangrep?

– Det er ikke grunnlag for å tro at man driver med det i denne krigen. Men vi vet ikke hvordan dette ble arrangert. Det har uansett vært et risikabelt oppdrag. Man kan se for seg at noen har kjørt lastebilen ut, og så løpt på sprang. Men det kan også ha vært en russisk sjåfør som ikke har visst hva han gjorde, sier Dalhaug.

Kertsjbroen har vært et av Russlands president Vladimir Putins prestisjeprosjekt. Her åpnet Putin broen i 2018.

Skylder på «ukrainske vandaler»

– Denne broen er helt avgjørende for at russerne kan få forsyninger fram til den sørlige delen av fronten. Hvis de ikke kan få forsyninger over her, får de det svært vanskelig når de skal kjempe oppe i Ukraina, sier militæranalytiker Anders Puck Nielsen ved Forsvarsakademiet i Danmark. Broen har vært svært viktig for russernes krigføring sør i Ukraina, sier han til nyhetsbyrået Ritzau.

Ordføreren i Kryms parlament, russiske Vladimir Andrejevitsj Konstantinov, skriver på Telegram at «ukrainske vandaler» har nådd ut «med sine blodige hender» til Krym-broen.

– Dette er essensen av Kyiv-regimet og den ukrainske staten. Død og ødeleggelse, legger han til.

President Putin har instruert regjeringen om å opprette en kommisjon for å undersøke hendelsen, rapporterer nyhetsbyrået TASS. De siterer Dmitrij Peskov, president Putins talsperson.

Vil drive russerne ut

Også i august var det eksplosjoner i området ved Kertsj. Der ender den 19 kilometer lange broen fra det russiske fastlandet.

Lørdag morgen ble hendelsen omtalt fra offisielt hold i Ukraina. Presidentens rådgiver, Mikhail Podoljak skriver på Twitter: arrow-outward-link

– Krym. Broen. Dette er begynnelsen, kommenterer han, uten å direkte ta på seg ansvaret for angrepet.

– Alt ulovlig må ødelegges. At som er stjålet, må leveres tilbake til Ukraina. Alt som er okkupert av Russland, må fordrives, legger han til.

– «Happy birthday, Mr. President».

– Noen har antydet at bombingen kan være en bursdagshilsen til president Putin, som hadde bursdag fredag?

– Det kan godt være. Han fylte jo 70 år, sier Arne Bård Dalhaug.

Sosiale medier flommer over av bitende og skadefro meldinger til president Putin. Lederen for Ukrainas sikkerhets- og forsvarsråd, Oleksij Danilov, postet lørdag formiddag en video med bilder av den brennende prestisjebroen - sammen med et klassisk opptak av Marilyn Monroe som synger «Happy birthday, Mr. President».