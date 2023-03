Tre bokstaver som forklarer hvorfor en kollapset bank er en politisk kruttønne

Har du hørt om ESG? Begrepet er viktig for å forstå det politiske rabalderet etter at et par banker i USA gikk under.

Igor Fayermark fra den amerikanske bankinnskuddsgarantiordningen (FDIC) var mandag i hovedkvarteret til Silicon Valley Bank i Santa Clara, California.

16.03.2023 06:01

Dette er «det som skjer når du presser på for en venstrevridd/woke ideologi», skrev Donald Trump jr. på Twitter. Han beskrev Silicon Valley Bank, helgens og ukens store sak innen finans. To banker kollapset da kunder strømmet til i hopetall for å ta ut pengene sine.

Sønnen til ekspresidenten er blitt en profilert stemme på USAs høyreside. Han mente banken hadde prioritert venstrevri fremfor sunn forretningsvirksomhet. I lengre tid har han frontet kampen mot det som kalles ESG.