Syv drept i skyting i Jehovas vitner-lokaler i Hamburg

Syv personer skal være drept og flere skadet i skyting nord i Hamburg. Gjerningspersonen er trolig blant de døde, melder flere tyske medier.

Flere personer skal være drept og skadet etter en skyteepisode i den tyske byen Hamburg torsdag kveld.

09.03.2023 22:40 Oppdatert 10.03.2023 07:09

Syv personer skal være skutt og drept. Skuddene skal ha blitt avfyrt rundt kl. 21 torsdag kveld.

Gjerningspersonen skal ifølge flere medier trolig være blant de døde. Det melder blant annet RTL og Bild. En talsperson for politiet melder etter midnatt at det er trygt i området, ifølge Focus.de.

En talsmann for politiet sier 23.15 at nødetatene hørte ett skudd og at det er funnet flere personer, melder nettstedet Focus.

Politistyrker som kom til stedet, skal ha funnet flere døde og skadede da de kom til stedet. Så skal de ha hørt et skudd. De skal så ha funnet den død mann i den øvre delen av bygget, skriver Focus. De siterer en politimann som uttalte seg til en lokal TV-kanal torsdag kveld.

Politiet skal også ha sagt til reportere på stedet at det ikke er noe tegn på at personen eller personene bak skytingen skal ha rømt fra stedet.

Flere politibetjenter har rykket ut til området hvor flere personer skal ha blitt skutt og drept i Hamburg.

Søker med termisk kamera

Minst syv skal være alvorlig skadet, opplyser tyske nødetater. 17 personer skal være lettere skadet, ifølge Focus.

Både nettstedet Focus og Bild skriver at politiet klassifiserer det som en masseskyting.

Det tyske nyhetsprogrammet Tagesschau melder torsdag kveld at politiet bruker et helikopter med termisk kamera for å søke i området rundt åstedet.

Borgermester: Sjokkert

Hendelsen skal ha skjedd i Deelböge-gaten i bydelen Alsterdorf, nord i byen.

«Flere ble alvorlig skadet og flere døde. Vi er på stedet med store styrker», skriver politiet på Twitter.

Politiet skriver like over klokken 23 at det er for tidlig å si noe om motivet for skytingen. De ber folk om ikke å spre rykter.

Ifølge Focus skal kirken være tilknyttet Jehovas vitner. Dette har også flere andre medier meldt. Politiet opplyser til nettstedet at alle de døde har skuddskader.

Hamburgs borgermester skriver torsdag kveld på Twitter at han er sjokkert etter skyteepisoden. Han skriver videre at nødetatene jobber hardt for å spore opp gjerningsmennene og finne ut hva som har skjedd.

Store mengder politi er torsdag kveld utenfor kirken hvor flere personer skal ha blitt skutt og drept. Kirken skal være tilknyttet Jehovas vitner.

Ber folk holde seg inne

Focus skriver at beboere i området skal ha fått beskjed om å holde seg innendørs. De skal ha blitt varslet om «ekstrem fare» via en katastrofe-app på telefonen.

Omstendighetene rundt skytingen er fortsatt uklar.