Putins soldater krøp nærmere. Seksbarnsfamilien flyktet til Norge. Hvorfor er de tilbake ved fronten?

DONBAS, UKRAINA (Aftenposten): 5,6 millioner ukrainere har flyttet hjem igjen. Bak valget ligger et regnestykke om livet.

Seksbarnsfamilien flyktet til Norge, men reiste tilbake til hjemlandsbyen – tre mil unna krigens blodigste slag. Fra venstre: Irina Bombina (32), Kirilo (2), Nadia (10 måneder), Mairoslava (4) og Mark (3). Ikke avbildet: Anastasia (12) og Nazar (6).

18.06.2023 20:08

Irina Bombina (32) var sikker på at et vannrør hadde sprukket da hun hørte to kraftigere eksplosjoner ved daggry torsdag 24. februar 2022. Så ringte telefonen. Venner fortalte at missiler hadde landet i nabolaget deres i landsbyen Druzjkivka i Donbas. Øst i Ukraina. Nå var det krig, for alvor.

32-åringen satt i huset sitt 6 mil unna fronten. I magen vokste hennes sjette barn. De neste månedene krøp kampene nærmere og nærmere familiens hjem. Innen gresset var farget grønt og syrintrærne blomstret, raste kampene 4 mil unna huset deres. En prest kom og ba dem evakuere. En uke senere reiste hun og barna. Mannen måtte bli igjen.