Russland: Flere eksplosjoner på hovedkvarteret for Svartehavsflåten på Krym

Lørdag morgen har det vært flere eksplosjoner ved hovedkvarteret til den russiske Svartehavsflåten på Krymhalvøya, opplyser russiske myndigheter.

Bildet er fra fredag 22. september, da hovedkvarteret til den russiske Svartehavsflåten på Krymhalvøya ble truffet i et ukrainsk angrep. Lørdag morgen meldes det om flere eksplosjoner ved hovedkvarteret. Vis mer

Publisert: 23.09.2023 12:06 Oppdatert: 23.09.2023 12:29

Ifølge den russisk-innsatte guvernøren i regionen, Mikhail Razvozjajev, har det vært flere angrep og eksplosjoner i et distrikt nord i Sevastopol.

Bilder publisert i sosiale medier viser en stor røyksky på himmelen. Ifølge nyhetsbyrået DPA kan det skyldes brann i et russisk ammunisjonslager.

Det er så langt ikke meldt om eksplosjoner inne i sentrum av byen.

– Foreløpig informasjon tyder på at luftvernet har fungert i Sevastopol, hevder Razvozjajev på Telegram lørdag morgen.

Han advarer likevel innbyggere om at det kan komme flere ukrainske angrep og ber dem om å søke dekning, lukke og holde seg unna vinduer.

Eksplosjonene kommer dagen etter at hovedkvarteret fredag ble truffet av et ukrainsk missil.

Hevder ledere i den russiske marinen er drept

Lørdag morgen hevdet ukrainske myndigheter at flere «høytstående russiske sjefer» i flåten ble drept i angrepet, uten å oppgi noen navn.

De hevder at angrepet var planlagt slik at missilet traff hovedkvarteret under et møte mellom ledere i den russiske marinen.

Ifølge den ukrainske etterretningssjefen Kyrylo Budanov ble minst ni personer drept, deriblant flere generaler.

– Detaljer om angrepet vil frigjøres så raskt som mulig og resultatet er dusinvis av døde og skadede okkupanter, også ledere i den russiske marinen, uttalte det russiske militæret lørdag morgen.

Opplysningene er ikke bekreftet fra russisk eller uavhengig hold.