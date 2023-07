USA vil gi Ukraina klasevåpen. Det vil være effektivt, men har sin pris.

For Ukraina er det viktig å nedkjempe fienden, og dermed vinne en eksistensiell krig. Det er så viktig for dem, at de tar kostnaden og risikoen som bruk av våpenet utgjør, senere, mener ekspert.

Russerne har brukt klasevåpen i Ukraina siden krigens utbrudd i fjor. Her er en tom klaseammunisjonsbeholder utenfor Kharkiv i fjor sommer. Vis mer

Fredag ble det kjent at USAs president Joe Biden har tatt en kontroversiell avgjørelse. Han vil gi Ukraina klasevåpen klasevåpenKlasevåpen er bomber, granater eller stridshoder som inneholder mange, noen ganger flere hundre, småbomber. De kan spres over et stort område og detonere lenge etter at de ble sluppet..

– Å sende klasevåpen til Ukraina er det rette å gjøre, sa Jake Sullivan. Han er nasjonal sikkerhetsrådgiver for president Biden.

Da Ukraina i februar sist ba om klasevåpen, ristet statsminister Støre på hodet.

– Det er helt uaktuelt, og det vil jeg markere veldig tydelig. Vi tar avstand fra all bruk av klasevåpen, sa Støre.

Også Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, avviste det ukrainske klasevåpen-ønsket den gang. Han påpekte at Nato hverken har anbefalt eller levert denne typen våpen.

I lys av Bidens klasevåpen-ja, ble Stoltenberg spurt om hvorvidt det var nødvendig og klokt.

Han svarte at det er opp til det enkelte medlemsland å bestemme hva slags våpen de vil gi til Ukraina, og at Nato som allianse «ikke har noen holdning til klasevåpenkonvensjonen».

Svært problematisk men effektivt

Bruk av klasevåpen er kontroversielt. Flere enn 120 land har skrevet under på FN-konvensjonen som forbyr våpenet. Hverken USA eller Ukraina er blant dem.

– Det er svært problematisk å bruke klaseammunisjon. Mye på grunn av skadene og lidelsene som kan ramme sivile lenge etter at krigen er over, sier Tom Røseth til Aftenposten.

Han er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

Udetonerte sprengladninger fra klasevåpen kan bli liggende i mange år etter at krigshandlinger er over. Det finnes for eksempel fremdeles udetonerte sprengelementer fra klasevåpen brukt i Vietnam, Laos og Kambodsja. Krigen tok slutt i 1975.

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Foto: Forsvaret

– Det er ikke uten grunn at Norge har vært i front for å begrense bruken av slike våpen.

I tillegg medfører bruk av klasevåpen omfattende behov for minerydding. Det er en utfordrende oppgave med så små eksplosive enheter, forklarer han.

Pentagon sier de vil levere våpenet raskt nok til at det kan brukes mot de russiske skyttergravene i den pågående ukrainske motoffensiven, ifølge Reuters.

Der vil våpenet være effektivt, mener Røseth.

– Det er et godt våpen mot personell i befestede stillinger som skyttergraver, for eksempel. Bruk av klasevåpen vil lette oppgaven for ukrainske bakkestyrer som skal innta disse posisjonene.

Fakta Klasevåpen Bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og slynger ut titalls eller hundrevis av mindre sprengladninger over et større område. Rammer ofte også sivile, som får revet av seg armer eller bein. Barn er spesielt utsatt for klasebomber, fordi de blir nysgjerrige på de små og til tider fargerike gjenstandene med ulike former som ligger på bakken. Udetonerte sprengladninger fra klasevåpen kan bli liggende i mange år etter at krigshandlinger er over. Norge var en sterk pådriver for å etablere et internasjonalt forbud mot klaseammunisjon, og i 2008 ble det vedtatt en internasjonal avtale. Konvensjonen trådte i kraft i 2010, og 110 land har ratifisert den. 13 land har signert, men ikke ratifisert. Land som Russland, USA, Ukraina, Kina og Iran har ikke sluttet seg til konvensjonen og har store mengder klasevåpen i sine arsenal. Kilde: NTB Vis mer

Et tegn på ammunisjonsmangel

Klaseammunisjonen kan avfyres med våpensystemer som allerede er i bruk i Ukraina. Det gjør dem ekstra nyttige nå som Vesten sliter med å produsere nok artillerigranater, og lagrene minker.

Det mener Røseth er én forklaring på USAs beslutning.

– Å gi klasevåpen har sittet langt inne. Det handler om et prekært behov for ammunisjon. USA ser seg derfor nødt til å ta av klasevåpen-lagrene, som er store.

President Biden har selv begrunnet beslutningen med at «ukrainerne går tomme for ammunisjon».

Flere vestlige allierte har uttrykt bekymring for USAs klasevåpen-ja. Blant andre den britiske statsministeren Rishi Sunak. Han understreker at Storbritannia fraråder bruk av våpenet.

Canada og Spania har også reagert. De fordømmer bruk av våpenet.

Røseth er likevel trygg på at dette ikke vil påvirke samholdet i forsvarsalliansen. Han viser til at ulike Nato-land hele veien har gjort ulike vurderinger av hvilke våpensystemer de vil sende til Ukraina.

– Men det gir reaksjoner fra humanitære organisasjoner, som har sett hvilke skader klasevåpen kan gi i områder som har vært rammet av krig, sier han.

Blant dem som reagerer er Norsk Folkehjelp. På Twitter skriver de at «det er en grunn til at 123 stater har forbudt denne bestialske våpentypen».

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, kaller klasevåpen «avskyelige».

Eksistensiell krig

Nato-lederne samles i Vilnius om kort tid. Der vil Biden legge frem planen for levering av våpenet.

Ukraina har kommet med skriftlige forsikringer om at de vil bruke klaseammunisjonen med forsiktighet. Dette for å minimere risikoen for sivile. Det skriver Reuters.

Røseth mener slike forsikringer er viktige, da de forhindrer ytterligere eskalering mellom USA og Russland.

– Ukraina ønsker klasevåpen, vel vitende om at dette vil få konsekvenser på eget territorium i lang tid. De vurderer det som så viktig å nedkjempe fienden, og dermed vinne en eksistensiell krig, at de tar kostnaden og risikoen bruk av våpenet utgjør for disse områdene senere.

Det ble brukt klasevåpen i Syria over flere år. Her har mineryddere samlet flere små, udetonerte eksplosive enheter for å gjøre en kontrollert sprengning. Bilde fra 2016. Vis mer

For ett år siden medforfattet Røseth en kronikk i Aftenposten. Der ble det tatt til orde for å trappe opp våpenstøtten til Ukraina.

– Er det åpenbart at klasevåpen er en del av denne opptrappingen?

– Nei. Jeg ville aller helst at de skulle få store mengder vanlig artilleriammunisjon. Beskyttelse av sivile er viktig, også i krig. Men om alternativet er at Ukraina går tom for ammunisjon, så forstår jeg at de tyr til klasevåpen. Jeg er absolutt ingen tilhenger av våpenet, og skulle helst sett at det var helt borte.