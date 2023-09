Vil sprenge atomvåpen nær Norge. Satellittbilder viser økt byggeaktivitet.

Russisk forsker og nær venn av Putin tar til orde for prøvesprengninger med atomvåpen nær Norge.

Satellittbildet viser atomprøvesprengningsanlegget i Matotsjkin Sjar på Novaja Semlja. Det ligger 878 kilometer fra Vardø i Finnmark. Det er her Russland nå ønsker å gjenoppta atomprøvesprengninger. Vis mer

Publisert: 29.09.2023 13:15 | Oppdatert: 29.09.2023 13:34

– Det er det riktige å gjøre.

Det sier Mikhail Kovaltsjuk, som leder Russlands Kursjatov-institutt. Instituttet er oppkalt etter mannen som ledet Sovjetunionens arbeid med å utvikle atombomben på 1950- og 60-tallet.

I et intervju med det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti tar Kovaltsjuk til orde for at Russland gjenopptar atomprøvesprengninger på Novaja Semlja.

– Det er nok å utføre tester på. I det minste en gang, sa Kovaltsjuk. Det vil tvinge Vesten til forhandle med Russland, mente han.

De russiske testene skal etter planen skje nær tettstedet Matotsjkin Sjar. 87 mil i luftlinje fra Vardø i Finnmark. Ved stredet som skiller den nordlige og sydlige delen av Novaja Semlja har det vært stor byggeaktivitet de to siste årene.

Dette satellittbildet fra 4. august i år viser noen av de underjordiske teststedene (røde sirkler) som Sovjetunionen tidligere benyttet ved Matotsjkin Sjar (gul sirkel). Sprengningene foregikk i tunneler som Russland nå vil bruke på ny. Vis mer

En sammenligning Aftenposten har gjort av satellittbilder fra Planet Labs fra juli 2021 til sommeren 2023, viser at en rekke nye bygninger og ny infrastruktur er kommet på plass. Det er blant annet bygget flere nye lagre og en lang kai for anløp av større skip. Et satellittbilde Maxar tok for Google Earth i mars 2021 viser også at veier brøytes for snø vinterstid. På bildet er to isbrytere er i aksjon for å holde skipsleden til stedet åpen.

Dette er nye toner i en arktisk, hemmelig småby som lenge har vært neglisjert av byråkratene i Moskva.

Nye atomtrusler fra Russland

Mikhail Kovaltsjuk tilhører kretsen nær president Vladimir Putin. Hans bror Jurij er en av de viktigste mennene i Putins innerste klikk. Han passer pengesekken til Putin. Flere av palassene Putin bor på, eies formelt av Jurij Kovaltsjuk.

Mikhail Kovaltsjuk er kjent for ekstreme synspunkter og konspirasjonsteorier.

Lederen for Russlands fremste atominstitutt Kursjatov-instituttet Mikhail Kovaltsjuk. Hans bror tilhører Putins absolutt innerste krets. Vis mer

Han har hevdet at USA gjør gentester på russiske soldater. Hensikten skulle være å utvikle nye, genmodifiserte supersoldater.

Han mente også at covid-19 var et amerikansk våpen for å ta kontroll over jorden. Ved en rekke anledninger har han angrepet familier uten barn og homofile som «unaturlige» mennesker.

Blant de eldre mennene i kretsen rundt Putin florerer slike konspirasjonsteorier.

Da han ble utnevnt til leder for det viktige Korsjatov-instituttet, utløste det en skandale i russiske akademia. Det skriver den uavhengige russiske avisen The Insider.

Det mest sannsynlige atomscenarioet

En rekke eksperter har pekt på at Putin kan tenkes å gjenoppta underjordiske atomsprengninger.

Det gir lite utslipp. Samtidig kan det være en måte å demonstrere Russlands atomvåpenmakt.

Den siste prøvesprengningen på den arktiske øygruppen fant sted for snart 33 år siden, 24. oktober 1990. Da eksisterte fortsatt Sovjetunionen. Fra 1954 sprengt sovjeterne 132 atomstridshoder på Novaja Semlja.

Nord-Korea gjorde dette i 2017. Frankrike og Kina utførte underjordiske tester frem til 1996.

I februar sa Putin at Russland bare ville utføre en test hvis USA gjorde det.

Bildet er en skjermdump fra en russisk propagandavideo i august, da forsvarsminister Sergej Sjojgu besøkte atomtest-senteret på Novaja Semlja. Vis mer

Satellittbilder avslører forberedelser

I august besøkte den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu atomtestanlegget på Novaja Semlja. Han la ikke skjul på at russerne forbereder testing av «lovende våpen». Det skrev avisen til den russiske hæren.

Lørdag la CNN frem satellittbilder fra i sommer. De viser at både Russland, Kina og USA nå har økt byggeaktiviteten ved sine anlegg for atomprøvesprenginger.

– Det er faktisk mange tegn som tyder på at Russland, Kina og USA kanskje vil gjenoppta atomprøvesprengninger.

Det sier professor Jeffrey Lewis ved Middlebury Institute of International Studies til kanalen.

Hyller tsarbomben

Uttalelsen til Kovaltsjuk kom under åpningen av en utstilling i Moskva om grunnleggerne av russisk atomindustri. Han trakk frem den dramatiske atomsprengningen av «tsarbomben» i oktober 1961.

Det førte til en eksplosjon på 58,6 megatonn. Lysglimtet var synlig både Finnmark og Alaska. Atomsoppen steg over 60 kilometer opp i atomsfæren.

– Dette førte til at amerikanerne umiddelbart ville forhandle. Situasjonen er akkurat den samme nå, mente Kovaltsjuk. Han viste til at det etter dette bare gikk to år før USA og Sovjet inngikk en atomavtale.

I 1996 ble det også inngått en avtale mellom stormaktene. Den satt en stopper for sprengninger under jorden.

Dette bildet fra mars 2021 viser at to isbrytere er i aksjon i stredet mellom den nordlige og sydlige delen av Novaja Semlja. Ved byen Matotsjkin Sjar er det siden bildet ble tatt bygget nye kaianlegg. Vis mer

Vil skape frykt i Vesten – og Norge

Siden storskalainvasjonen i februar 2022 har det kommet en lang rekke atomtrusler fra Russland.

I sommer tok en annen fremtredende russisk forsker og ideolog i Putins krets til orde for en «forebyggende demonstrasjon» med atomvåpen. Hensikten skulle være å «rense» Vesten for sine globale ambisjoner, slik at Russland og Kina fikk frie tøyler.

I Vesten tolkes dette som et forsøk på å skape frykt og skremme vestlige land fra å gi hjelp til Ukraina.

Truslene har delvis ført frem. Nato og USA lot lenge være å gi Ukraina stridsvogner, langtrekkende artilleri, missiler og jagerfly.

– Jeg frykter at Putin kan bruk taktiske atomvåpen. Trusselen er reell, sa USAs president Joe Biden i sommer.

Atomforskere mener risikoen ikke har vært høyere på 60 år.

På de andre siden viser flere målinger viser at befolkningen i Vesten er blitt mindre engstelige for Russlands trusler.

Norge er nå det landet som gir mest hjelp til Ukraina i forhold til bruttonasjonalproduktet, ifølge det tyske Kiel-instituttet.