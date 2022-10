2 døde og 49 innesperret etter eksplosjon i tyrkisk kullgruve

49 arbeidere er innesperret etter en eksplosjon i en kullgruve nord i Tyrkia, ifølge den lokale guvernøren Nurtac Arslan. Minst to er døde og 50 skadd.

Oversiktsbilde av gruveområdet.

NTB-AFP-AP

14. okt. 2022 19:48 Sist oppdatert 19 minutter siden

Saken oppdateres

Eksplosjonen fant sted i en kullgruve i Amasra, en havneby ved Svartehavet i Bartin-provinsen.

Fem arbeidere skal være innesperret rundt 350 meter under bakken, mens 44 andre er innesperret rundt 300 meter under bakken, ifølge Arslan.

Ordføreren i Amasra, Recai Cakir, sier til TV-stasjonen Haberturk at det var 87 arbeidere nede i gruven da eksplosjonen skjedde.

Minst 14 av dem ble reddet ut eller greide ifølge Cakir å ta seg ut ved egen hjelp, og to av disse hadde skader.

Ifølge Arslan greide åtte arbeidere å ta seg ut av gruven, og disse får nå legehjelp.

– Redningsarbeidet fortsetter, sier hun.

Redningsarbeidere jobbet ved gruven fredag kveld.

Da det første offisielle tallet på ofre kom et par timer etter at ulykken ble kjent, lød det på to døde og 20 skadede.

TV-bilder fra stedet viser hundrevis av pårørende som har samlet seg ved en ødelagt hvit bygning ved gruveinngangen, mange med tårer i øynene.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har gitt landets innenriks- og energiminister beskjed om å reise til Amasra for å lede redningsarbeidet.

Det tyrkiske gruvearbeiderforbundet Maden tror eksplosjonen i kullgruven skjedde som følge av oppsamling av metangass, men årsaken til eksplosjonen er ennå ikke fastslått med sikkerhet.

Tyrkias verste gruveulykke skjedde i 2014 da 301 mennesker omkom i en brann i en kullgruve i Soma vest i landet.