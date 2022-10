Her tortureres ukrainske soldater i fangenskap: – Vi kan ikke kaste bort mer tid. Liv står på spill.

Soldater tortureres i Øst-Ukraina. Røde Kors nektes adgang til cellene. Kyiv sier det haster å stanse det som skjer bak de lukkede døren.

I Olenivka-fengselet har ukrainske soldater og hjelpearbeidere sittet i fangenskap siden i vår. Røde Kors, som skal se at krigsfanger får human behandling, nektes adgang. Nå roper Kyiv om hjelp.

12 minutter siden

Skrik fra torturerte soldater, overfylte celler, umenneskelige forhold. Slik beskrev The Guardian arrow-outward-link fengselet Olenivka i Øst-Ukraina i august.

Her sitter ukrainske soldater og hjelpearbeidere i fangenskap. Mange av dem kjempet i de harde kampene i Mariupol vår.

Tok Azovstal-soldater til fange

I juli ble 53 drept og over 100 skadet etter et angrep på fengselet. FN etterforsker angrepet. Russland hevder Ukraina står bak. Det avfeier ukrainske myndigheter og kaller det en russisk krigsforbrytelse. CNN arrow-outward-link mener å ha funnet bevis for at Russlands forklaring ikke holder vann.

I mai sa Russland at 900 ukrainske soldater er sendt til fangeleir fra Mariupol. Soldatene gjorde en heroisk innsats da de forsvarte stålverket i Mariupol. Ifølge Moskva-støttede myndigheter arrow-outward-link i Donbas ble 8000 ukrainske soldater holdt i fangenskap av separatister.

– Vi kan ikke kaste bort mer tid

Det er strenge regler for hvordan krigsfanger skal behandles. Kort fortalt skal de behandles like bra som egne soldater. Det er Røde Kors som etter Genévekonvensjonen skal følge opp dette. De er blitt nektet adgang til fengslet Olenivka, senest i september arrow-outward-link .

Nå roper Kyiv om hjelp fra Røde Kors. De mener det haster.

– Vi kan ikke kaste bort mer tid. Menneskeliv står på spill.

Det tvitret arrow-outward-link Andrij Jermak, president Volodymyr Zelenskyjs stabssjef, før helgen.

Torturert under avhør

Fengselet har vært kontrollert av russiskstøttede separatister siden 2014. Forholdene skal være ekstremt dårlige der, ifølge BBC arrow-outward-link .

Ukrainsk etterretning mener å ha funnet bevis for tortur i cellene. Fangene skal ha blitt avhørt av lokalt politi og representanter fra Wagner-gruppen og Russlands sikkerhetstjeneste FSB. Under avhørene skal de ha blitt torturert og banket opp, ifølge ukrainsk etterretning arrow-outward-link .

Ifølge ukrainske myndigheter ble Olenivka bombet for å skjule sporene etter tortur.

Angrepet på Olenivka-fengselet som tok minst 53 liv, fikk stor internasjonal oppmerksomhet. Russland hevder Ukraina som står bak, mens Ukraina mener Russland står bak. Her demonstrerer ukrainere i Kyiv for anerkjennelse av at Russland har begått terrorhandlinger mot ukrainere i fangenskap.

– Tvunget til å høre på Abba

Med hjelp fra Tyrkia utvekslet fikk Ukraina utvekslet 215 krigsfanger i slutten av september. Blant dem var briten Shaun Pinner. Han har kalt fangenskapet for «helvete på jord» overfor The Sun arrow-outward-link .

Han forklarte at han ble torturert med elektrosjokk og knivstikking. Han hevdet også at han skal ha blitt tvunget til å lytte til Abba 24 timer i strekk mens han var i fangenskap.

Etter angrepet på Olenivka-fengselet i slutten av juli prøvde Russland å legge skylden på Ukraina. Her hevder Denis Pusjilin, leder for utbryterregionen Donetsk, at det var Ukraina som angrep fengselet med Himars-raketter de har fått fra USA. CNN mener å kunne dokumentere at dette ikke stemmer.

– Slo meg til jeg ikke kjente noe

BBC arrow-outward-link besøkte en russisk torturcelle i Izium i Kharkiv-regionen i september. Der snakket de med 67 år gamle Mikhailo Ivanovitsj. Han skal ha blitt torturert i 12 dager.

– De slo meg over alt. De knakk armen min. Én russer holdt den, mens en annen slo den med et rør. De slo meg til jeg til slutt ikke kjente noe, sa han.

67-åringen skal ha fått koblet strøm til fingertuppene sine. Ryggen hans ble dekket med nåler.