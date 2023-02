Dette bildet setter sinnene i kok: – Ikke bland kongen inn i politiske saker

Først møtte EU-lederen den britiske statsministeren. Så ba hun om å få møte den britiske monarken. Det blir helt feil, mener konservative brexit-tilhengere i Storbritannia.

Kong Charles hilser på EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen på Windsor slott.

27.02.2023 22:46

En smilende britisk statsminister Rishi Sunak kunngjorde at ny handelsavtale er inngått mellom EU og Storbritannia mandag ettermiddag.

Sammen med Sunak i Windsor var EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

– Dette markerer et vendepunkt for Nord-Irlands innbyggere, sa Sunak.

Kort tid etter signeringen dro imidlertid EU-lederen til et annet viktig møte i samme område. Ursula von der Leyen skulle på audiens hos kong Charles på Windsor slott.

Det skal ha vært EU-kommisjonen selv som sendte forespørsel om audiens. Den britiske regjeringen sier de ikke hadde noe med besøket å gjøre.

– Uklokt å involvere kongen

Men at EU møter kongen midt i en krevende politisk tid skaper sinne blant medlemmer av det konservative partiet. De mener det er helt feil å trekke kongen inn i en splittende politisk sak.

– Den britiske regjeringen er tonedøv som trekker kongen inn i sluttføringen av en så kontroversiell avtale som denne, sier den tidligere lederen av det nordirske unionistpartiet (DUP), Arlene Foster.

– Dette er grovt og vil ikke bli tatt godt imot i Nord-Irland, sa Foster.

Den fremtredende Brexit-forkjemperen Jacob Rees-Mogg, sier til Sky News at kongens audiens ikke bidrar til mer forsoning.

– Det er også konstitusjonelt uklokt å involvere kongen i en pågående politisk kontrovers.

Ikke uvanlig å møte statsledere

Regjeringskilder sier til The Times at audiensen ikke har noen sammenheng med signering av handelsavtalen og at audiensen var i regi av Buckingham Palace.

Statsminister Rishi Sunaks talsperson sier at slike avgjørelser må være opp til kongen selv.

– Det er ikke uvanlig at kongen aksepterer invitasjoner om å møte visse ledere, han har nylig møtt president Duda og president Zelenskyj.

At den endelige signeringen av Nord-Irland protokollen skjedde i området Windsor mente talspersonen ikke var noe spesielt for slike forhandlinger.

Likevel, regjeringen gir råd til kongen om hvem han skal møte.

En talsperson for kongefamilien bidro til å skape ytterligere spenning i saken.

– Kongen er glad for å møte enhver verdensleder, det er regjeringens råd at han bør gjøre det, sa talspersonen.