Russerne presser på i Bakhmut – hevder de i praksis har omringet byen

Russerne påstår de nærmer seg en seier i Bakhmut. Ukraina er hardt presset, men holder foreløpig stand.

04.03.2023 12:27 Oppdatert 04.03.2023 12:48

Noen av de hardeste kampene i Ukraina de siste månedene har foregått i Bakhmut. Byen var en gang hjemmet til rundt 80.000 mennesker.

Russerne har satt inn store ressurser for å beseire byen denne vinteren. Putin-regimet har sendt tusenvis av unge soldater i døden.

I flere måneder uten at det førte til noen fremgang på bakken.

Men nå melder russerne at de i praksis har omringet hele byen og ødelagt de siste ukrainske forsyningslinjene, melder det britiske forsvarsdepartementet.

Det er nå bare noen kilometer mellom de russiske styrkene på nord- og sørsiden av byen.

Videoer i sosiale medier viser nå hvordan ukrainske soldater nå kjemper fra gate til gate, i noen tilfeller bare noen titalls meter fra russerne.

Selv om Bakhmut anses for å ha begrenset strategisk verdi, vil en seier her være en viktig propagandaseier for Putin.

Russland har det siste halvåret hatt begrenset fremgang på bakken i sin angrepskrig mot Ukraina, og har i større grad angrepet sivile mål med missiler og selvmordsdroner.

Se flere bilder fra Bakhmut her:

fullskjerm neste En ukrainsk soldat fotografert i gatene i Bakhmut. 1 av 6 Foto: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO / Reuters / NTB

Presset forsvar

Det ukrainske forsvaret i byen er nå under enormt press, og det er voldsomme kamper både i og rundt byen. De russiske styrkene og Wagner-hæren har gjort flere fremrykk nord for Bakhmut.

Det er store tap på begge sider, og ukrainske leger jobber hardt for å redde livene til sårede soldater.

En ukrainsk soldat får behandling etter at han ble såret i kampene.

Jevgenij Prigozjin er sjef for den mye omtalte Wagner-hæren til Putin, som består av leiesoldater og fanger. Han publiserer stadig videoer med PR-budskap og omstridte beskjeder. I en av videoene oppfordrer han Ukrainas president om å trekke styrkene ut.

Dette er i dag et område som er holdt av Ukraina, men som er sårbart for angrep fra tre sider.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarte denne uken om at situasjonen på den østlige frontlinjen ble mer og mer vanskelig.

At russerne har rammet de siste forsyningslinjene ut og inn av byen, gjør det svært vanskelig for det ukrainske forsvaret å få forsyninger av militærutstyr og humanitær hjelp.

Det er veldig få sivile igjen i byen, som er blitt en symboltung krigssone.

Russisk forsvarsminister på besøk i Ukraina

Lørdag er den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu på en sjelden visitt hos de russiske troppene i Ukraina. Det melder Reuters.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet er han der for å inspisere en kommandopost på frontlinjen i sørlige Donetsk.

Russiske toppsjefer er ikke ofte å se ved frontlinjen i Ukraina, men lørdagens besøk er et unntak.

Ministeren har fått kritikk fra russiske krigstilhengere for å underprestere i krigen. Blant annet blir han anklaget av Wagner-sjef Prigozjin for å holde tilbake forsyninger til den private hæren.

Hevder de kjemper mot gamle menn og barn

I samme video som Prigozjin henvender seg til Zelenskyj, forteller han og at de kjemper mot gamle menn og barn. Det skriver The Guardian.

Wagner-sjefen

Videoen er tatt opp på et tak fire mil nord for Bakhmut. Han hevder at styrkene hans i økende grad kjemper mot gamle menn og barn i stedet for den profesjonelle ukrainske hæren. Disse påstandene er ikke underbygget av informasjon fra andre kilder.

Opptakene viste noe som ser ut som tre fangede ukrainere – en eldre mann og to unge gutter. De spør skremt om de kan komme hjem.

Videoen er ikke verifisert av Aftenposten eller andre uavhengige kilder. Personene i videoen ser ut til å snakke i en koreografert opptreden under ekstremt stress, skriver The Guardian.

Militær tilbaketrekning er på bordet

Det ukrainske militæret sa 2. mars at troppene har muligheten til å trekke seg fra Bakhmut, men en slik beslutning vil bare bli tatt hvis det er «absolutt nødvendig», det melder Kyiv Independent.

– Så lenge kommandoen ser at det er fornuftig å beholde posisjonen, vil det bli kjempet for det, sa talsmann for den østlige operative kommandoen Serhij Tsjerevatyj.