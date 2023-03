Minst 32 personer omkom i togulykke i Hellas

Minst 32 personer omkom og minst 85 er skadet etter at to tog kolliderte i det sentrale Hellas sent tirsdag kveld, opplyser brannvesenet.

Et godstog og et passasjertog kolliderte front mot front i Hellas sent tirsdag kveld.

01.03.2023 05:35 Oppdatert 01.03.2023 05:46

– Evakueringsprosessen er pågående og blir utført under veldig vanskelige omstendigheter på grunn av hvor alvorlig kollisjonen var, sier talsperson for brannvesenet, Vassilis Varthakoyiannis.

Kollisjonen skjedde utenfor byen Larissa, omtrent 380 kilometer nord for Athen. Det var et passasjertog og et godstog som kolliderte front mot front.

Minst tre togvogner tok fyr.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det skal ha vært rundt 350 personer om bord på passasjertoget.

Kraftig

– Det var en veldig kraftig kollisjon. Dette er en forferdelig natt. Det er vanskelig å beskrive, sier guvernør i Thessalia, Konstantinos Agorastos, til statlig TV.

Passasjertoget var på vei fra Athen til den nordlige byen Thessaloniki og godstoget var på vei fra Thessaloniki til Larissa da kollisjonen skjedde. Passasjertogets fire fremste vogner sporet av, og de to helt fremste ble nesten fullstendig ødelagt, ifølge Agorastos.

Ifølge Agorastos har rundt 250 passasjerer blitt trygt evakuert til Thessaloniki med busser.

Et godstog og et passasjertog kolliderte front mot front i Hellas sent tirsdag kveld.

– Som et jordskjelv

Tre sykehus i Larissa er satt i kriseberedskap, og brannvesenet og hæren jobber med evakueringen og redningsarbeidet ved ulykkesstedet.

Redningsmannskapene bruker hodelykter i tykk røyk for å lete etter mulig fastklemte personer. Ifølge brannvesenet har 17 brannbiler jobbet med å slukke flammene.

Kringkasteren SKAI har videoer av avsporede vogner med tykke røykskyer som stiger opp fra toget.

– Det oppsto panikk i vognen, og folk skrek, forteller en ung mann som ble evakuert fra passasjertoget til SKAI.

– Det var som et jordskjelv, sier en annen passasjer til rikskringkasteren ERT.

Ikke siden 1972 har det skjedd en så dødelig togulykke i Hellas. Da omkom 19 personer i en kollisjon, også utenfor Larissa.