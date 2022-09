Putin varsler delvis mobilisering

Putin trapper opp krigen og kaller inn 300.000 flere soldater.

Russlands president Vladimir Putin under den TV-sendte talen onsdag.

21. sep. 2022 07:58 Sist oppdatert nå nettopp

– Russland vil bruke alle virkemidler. Dette er ingen bløff.

Tirsdag morgen varslet Russlands president Vladimir Putin en kraftig opptrapping av krigen. Fra sitt kontor i Kreml kom presidenten med en delvis harmdirrende tale.

Den store nyheten er at Putin nå innfører delvis mobilisering i Russland. Den starter allerede onsdag.

300.000 reservesoldater vil kalles inn, ifølge Russlands forsvarsminister.

– Dette er helt nødvendig utfra truslene vi står overfor, sa Putin.

Samtidig gikk Russlands president nok en gang langt i å true verden med atomkrig.

– Mer i krig med det kollektive Vesten

I en tale til nasjonen sier Putin at målet fortsatt er å «frigjøre» Donbas-regionen i Øst-Ukraina. Videre sier han at Vesten ikke ønsker fred mellom Ukraina og Russland. De har oversteget alle grenser i sin aggresjon mot Russland, mener han.

Putin anklaget Vesten for å «svekke, splitte og i siste instans ødelegge vårt land».

– Vesten har drevet atomutpressing mot oss, hevdet den russiske presidenten.

Han understreker at Russland har «massevis av våpen til å svare», også atomvåpen.

Både Putin og hans forsvarsminister Sergej Sjojgu gikk langt i å si at Russland er i krig med Vesten og Nato.

– Vi er nå i mindre grad i krig med Ukraina enn med det kollektive Vesten, sa Sjojgu.

– Dette går ikke bare på våpnene de har sendt til Ukraina, men på kommunikasjonssystemer, informasjonsdeling og etterretning. I praksis alle Natos satellitter jobber mot oss.

Hva betyr «delvis mobilisering»?

Putins beslutning kommer etter at Russland har lidd store tap.

Kreml har prøvd å fylle hullene og styrke hæren med «frivillig» mobilisering, høye lønninger og verving i fengslene. Det har langt på vei mislykket.

De 300.000 soldatene som innkalles fra i morgen, er en del av Russlands reservestyrker. Dette er personer som tidligere har avtjent verneplikt eller tjenestegjort på kontrakt.

Ansatte i våpenindustrien, og studenter, skal ikke innkalles, ifølge dekretet fra Kreml.

I tillegg kommer en rekke nye lover med langt trengere straffer.

«Delvis mobilisering» er ikke det samme som full mobilisering, hvor hele befolkningen gjøres klar for krig.

Fakta Mobilisering En fullstendig oppsetning på krigsfot av landets væpnede styrker. I kriser hvor man ønsker å styrke landets forsvarsevne, men ikke gå til full mobilisering, kan beredskapstiltak iverksettes. Disse er planlagt for forskjellige trinn og innebærer hel eller delvis oppsetning av bestemte staber, avdelinger, fartøyer m.m. Iverksetting av beredskapstiltak skjer ved skriftlig ordre eller gjennom radio. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

– Trusler må tas på alvor

Putins tale onsdag morgen vekker bekymring. Storbritannias utenriksminister Gillian Keegan sier til Sky News at talen er en «bekymringsfull eskalering» og at truslene Putin kom med, må tas på alvor.

Fra ukrainsk side var mobiliseringen derimot forventet. Mykhailo Podoljak, rådgiver til president Volodymyr Zelenskyj, mener den viser at Russlands krigføring ikke går etter planen. Han tror også mobiliseringen vil bli svært upopulær.

Putin prøver nå å legge skylden på Vesten, mener Podoljak. For en «uprovosert krig» og for Russlands forverrede økonomiske situasjon, sier han.

Planlegger folkeavstemning

Putins tale kommer etter meldingene om at det skal avholdes folkeavstemninger i de russisk-okkuperte områdene i Ukraina. De skal finne sted fra og med fredag 23. september til tirsdag 27. september.

Avstemningene handler om at to selverklærte republikker i Donbas-regionen, Donetsk og Luhansk, ønsker å bli en del av Russland. Det er også kommet samme krav fra de okkuperte ukrainske områdene Zaporizjzja og Kherson.

Onsdag morgen sier Putin at folk i disse områdene ikke vil være «under åk av nynazister».

– Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre trygge forhold for å holde folkeavstemning, sier Putin ifølge Sky News.

Folkeavstemningene kommer etter Russlands nederlag ved Kharkiv. De russiske frontlinjene brøt sammen. I løpet av noen dager klarte ukrainske styrker å ta tilbake over 3000 kvadratkilometer. Det har utløst både raseri, panikk og frykt på russisk side.

Gir mulighet for mobilisering

Følgene av en folkeavstemning kan være mange. Én av dem kan være en helt ny offensiv fra russisk side.

Folkeavstemningene i Øst-Ukraina kan nemlig gi en dominoeffekt:

Deler av Ukraina blir ulovlig innlemmet i Russland under dekke av folkeavstemninger. Det betyr at russiske myndigheter kan hevde at Russland blir angrepet. Det gir dem mulighet til å bruke alle virkemidler, også atomvåpen. Da kan Russland sette i gang en full mobilisering.

Nyheten har skapt sterke reaksjoner både i Russland og i resten av verden. Ifølge The Telegraphs Russland-korrespondent Natalja Vasiljeva, er det rapporter fra Russland om at det er flere som forsøker å komme seg ut av landet.

Folkeavstemning fordømmes

En rekke statsledere fra den vestlige delen av verden har fordømt de planlagte folkeavstemningene. Nato-sjef Jens Stoltenberg kaller dem en farse uten legitimitet.

– De endrer ikke karakteren av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Dette er en ytterligere eskalering av Putins krig, skrev Stoltenberg på Twitter onsdag kveld.

USA, Frankrike og Tyskland har alle gått ut og fordømt folkeavstemningene. Mens statsminister Jonas Gahr Støre sier følgende til NRK:

– Jeg synes det er ganske grufullt det vi hører. Dette er regioner under okkupasjon og krigføring. Et stort antall mennesker er tvangsflyttet ut av områdene. Stabiliteten du trenger for å foreta en fri folkeavstemning, der folk skal si sin frie vilje eksisterer ikke.

Frankrikes president, Emmanuel Macron, beskriver det hele som en parodi.