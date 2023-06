Slik utkjempes skyttergravskrigen mellom ukrainske og russiske styrker i Ukraina Aftenposten har brukt en anonymisert video fra ukrainske myndigheter og har redigert bort de mest dramatiske bildene, som viser russiske soldater bli skutt og tilsynelatende drept. Denne videoen viser ukrainske spesialsoldater i nærkamp med russiske soldater nede i skyttergravene. Aftenposten har redigert bort bildene der russiske soldater blir skutt. De ukrainske soldatene hylles som helter. Men videoen viser noe som ikke er så positivt for Ukraina. – Noe av det villeste i moderne krigshistorie

Ukrainske styrker kjemper for å vinne tilbake eget land. En video gir et innblikk i hvordan det går.

De ukrainske elitesoldatene hopper ned i den russiske skyttergraven. Én av dem har et kamera på hjelmen. De tar til venstre. Og så begynner kampene. Én etter én blir de russiske soldatene de møter, skutt eller offer for granater.

Videoen er anonymisert og delt av det ukrainske militæret, kommentert av ukrainske myndigheter og er beskrevet i de største internasjonale mediene. Det har ikke lykkes Aftenposten å verifisere videoen på selvstendig grunnlag.

Men ifølge det ukrainske militæret har elitesoldatene klart å ta seg inn i skyttergraven fra en av sidene sør i Ukraina.

Dermed kommer angrepet som en overraskelse på de russiske soldatene. Videoen avsluttes med et lysglimt og at skyting og roping fortsetter. Det er uvisst hva som skjer videre.

Ti russiske soldater skal ha mistet livet. De blir skutt, drept og faller om som i et skytespill.

Men dette skal være ekte, og det forteller dermed noe viktig om krigen i Ukraina.

Som fra en annen tid

I løpet av krigens nesten 500 dager har man sett utallige videoer av fjernstyrte missiler og droneangrep. Krigen i Ukraina er en høyteknologisk krig. Men denne videoen ser mer ut som den er fra skyttergravene fra 1917. Som om den stammer fra første verdenskrig, skriver journalisten Howard Altman.

Det er særlig dokumentasjonen av nærkampen som har gitt videoen viral vind.

– Dette er noe av de villeste nærkampene fanget på video i moderne krigshistorie, skriver Yuriy Butusov.

Han er redaktør i ukrainske Censor.net og har sett mye krigsdokumentasjon det siste halvannet året. Men denne videoen gjorde inntrykk.

– De nære bildene skaper et inntrykk av at dette er dataspill. Jeg vil gjerne ha kontakt med heltene i denne kampen. En slik fantastisk bragd og dyktighet må reflekteres i historien, skriver han i Censor.net.

Men det er ikke tilfeldig at akkurat denne videoen er lagt ut, tror ekspert.

Forskjellen i utstyr

Den ukrainske nettavisen The Kyiv Independent har nemlig sett nærmere på hva videoen viser:

På den ene siden ser ukrainerne ut til å være utstyrt med avansert Nato-utstyr.

– Minst en soldat avfyrer et våpen som ligner det amerikanske M4-geværet, skriver avisen:

– I motsetning til dette fremstår de russiske soldatene dårlig utstyrt, med gamle russiske hjelmer, vanlige T-skjorter og joggesko. Russernes vester blir gang på gang penetrert av ukrainske kuler.

– Ukrainerne er selvfølgelig opptatt av å vise frem at de er profesjonelle soldater, sier Geir Hågen Karlsen.

Han er oberstløytnant ved Stabsskolen og sier at det har vært viktig for ukrainerne fra dag én å vise at de lykkes.

– Det er avgjørende for å styrke moralen internt og for å bevare den politiske og den militære støtten fra Vesten, sier han.

Men han sier også at det ikke nødvendigvis er denne typen kamper Ukraina egentlig ønsker.

Ikke ideelt

For å angripe fienden og ta over skyttergraver, såkalt rydding, er både møysommelig og svært farlig. Og russerne har hatt mange måneder til å bygge mange av dem.

Her går det russiske hovedforsvarsverket:

– Ideelt sett ville nok ukrainerne først skyte mot skyttergravene med artilleri, for så å bryte gjennom på et konsentrert område, for deretter å omringe de russiske stillingene og få russerne til å overgi seg, sier Karlsen:

– Da slipper man å rydde skyttergravene og de store tapene som følger med.

Og nettopp de store tapene viser en av de fremste kjennetegnene på denne krigen: hvor brutal den er.

Brutaliteten vil fortsette

– Krig er brutalt. Og krigen i Ukraina er en av de mer brutale, kanskje den mest brutale på lenge, sier Karlsen.

Han understreker at rydding av skyttergraver er særlig risikabelt:

– Du vet ikke hva som venter rundt neste sving, du må rykke frem i veldig høyt tempo, ellers dør du.

Oberstløytnanten tror ellers at brutaliteten vil fortsette i lang tid fremover.

– Denne krigen startet tross alt i 2014. Så spørs det hvor lenge partene vil slåss. og når de er klare til å forhandle. Men det tidspunktet ligger nok langt unna for begge parter.