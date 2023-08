Sentrum av ukrainsk by truffet av russisk missil – minst fem drept

Russerne angrep hjertet av byens mens folk var ute for å nyte sommerværet.

En mann og ukrainsk politi sitter ved det tildekkede liket til et av ofrene for angrepet. Vis mer

Publisert: 19.08.2023 13:17

Sentrum i den ukrainske byen Tsjernihiv, 15 mil nord for Kyiv, ble lørdag truffet av et russisk missil. Byen har rundt 250.000 innbyggere.

Innenriksminister Ihor Klymenko opplyser at minst fem mennesker ble drept og 37 såret, blant dem elleve barn, i angrepet.

Aftenposten har stedsverifisert bilder som viser innbyggere som flykter fra angrepet i en av byens hovedgater.

Guvernøren i Tsjernihiv-regionen, Vjatsjeslav Tsjaus, sier det var en ballistisk rakett som rammet sentrum, og han ber folk holde seg i tilfluktsrommene.

President Volodymyr Zelenskyj opplyser at et teater og et universitet ble rammet da raketten slo ned på hovedtorget i byen, der mange mennesker var ute i det varme sommerværet.

Han la samtidig ut en video fra åstedet som viste ødelagte biler, knuste tak og vinduer som var blåst ut.

Russiske styrker marsjerte gjennom Tsjernihiv da de invaderte Ukraina i februar i fjor, men ble senere presset ut av byen av de ukrainske styrkene.