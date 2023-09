Det bygges på Andøya, Norges 10. største øy. Snart tar det bokstavelig talt helt av her. Norge kan vinne europeisk romkappløp. Med en fart på 28.000 km/t.

Det er bonanza i luftrommet over Jorden. Aldri er det skutt opp så mange satellitter som nå.

Publisert: 04.09.2023 13:18

Norges første romhavn for oppskytning av satellitter satellitterEn satellitt er et objekt som går i bane rundt et himmellegeme. Jorden har én naturlig satellitt - Månen. Begrepet satellitt brukes vanligvis en menneske-laget gjenstand som skytes opp fra Jorden og plasseres i bane rundt Jorden. er i ferd med å bli virkelighet nord i Vesterålen, tre timer i bil fra Harstad. I november åpner kronprinsen romhavnen offisielt.

Det er aldri skutt opp en satellitt til bane fra Europa.