Førstegangsvelgerne kan avgjøre valget i Zimbabwe

President Emmerson Mnangagwa fortsatte der diktatoren Robert Mugabe slapp. Det er dårlig nytt for Zimbabwes befolkning.

80-åringen driver aktiv valgkamp, her fra et møte den 9. august. Vis mer

Publisert: 21.08.2023 09:51

Kortversjonen President Emmerson Mnangagwa, som tidligere var visepresident under den brutale diktatoren Robert Mugabe, er mistenkt for å ville bruke vold og valgfusk for å vinne det kommende valget i Zimbabwe.

Internasjonale menneskerettsorganisasjoner og den katolske kirken i landet har advart mot mulig valgvold.

Økonomien er hovedargumentet for opposisjonen, som ledes av Nelson Chamisa. Under Mugabes lederskap ble Zimbabwe ledet inn i hyperinflasjon og sult. Korrupsjon og brudd på borgerrettigheter har ført til boikott fra mange potensielle handelspartnere. Valget beskrives av The Financial Times som landets siste mulighet til å bryte ut av isolasjon. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

«Det er sjelden at Gud pakker sammen motstandskraft, hardt arbeid, klokskap, erfaring, visjonært og omsorgsfullt lederskap og god helse slik som i denne kandidaten.»

Skal man tro propagandaen fra organisasjonen Forever Associates Zimbabwe (FAZ), er president Emmerson Mnangagwa en Guds gave til både hjemlandet og menneskeheten. Langt fra alle er så glade i presidenten.

Internasjonale menneskerettsorganisasjoner advarer om at han må ty til vold og juks for å vinne valget i neste uke.

Fakta Mer om Zimbabwe Før britene kolonialiserte dagens Zimbabwe på 1880-tallet, var det flere godt utviklede kulturer i landet. På 1200-tallet var Kongeriket Zimbabwe en stormakt. Britenes koloni fikk navnet Rhodesia, etter Cecil Rhodes. Da det britiske koloniriket raknet, var Ian Smith statsminister i Rhodesia. Han var beinhard rasist og nektet å gi makt til afrikanerne. Flere væpnede grupper gikk til krig mot det hvite regimet. I 1979 ble det inngått en fredsavtale, som skulle garantere det hvite mindretallets sikkerhet. Robert Mugabe vant valget i 1980, og klamret seg til makten i 37 år. Vis mer

De var venner lenge, til venstre daværende visepresident Emmerson Mnangagwa og til høyre Robert Mugabe. Vis mer

Mugabes hjelper og banemann

80 år gamle Mnangagwa har vært politiker i mer enn 40 år. Før det var han frigjøringskjemper, kjent for harde metoder.

Fra 2014 til 2017 var han visepresident for den svært brutale diktatoren Robert Mugabe. Da det var tydelig at Mugabes dager var talte, ledet Mnangagwa et kupp mot den gamle sjefen sin. I 2018 vant han et valg de færreste regner som fritt og rettferdig.

Presidenten som kjemper for å få fortsette i jobben kalles gjerne «Garwe» eller «Ngwena», det betyr krokodille på lokale språk. Som ung frigjøringskriger var han i en gruppe kalt Krokodillene. Nå brukes kallenavnet mest som en beskrivelse av personligheten hans.

Regner med massivt valgjuks

Organisasjoner som jobber for menneskerettighetene, er pessimistiske før onsdagens valg. Lite ved Mnangagwas tid som president tyder på at han vil gi fra seg makten, dersom folket ønsker en ny mann i presidentpalasset.

Amnesty International oppsummerer at valget preges av «systematiske brudd på menneskerettighetene og kriminalisering av dem som kritiserer staten».

Human Rights Watch er like pessimistiske: «Undertrykkelse og vold preger valget», og regjeringen misbruker loven for å hindre opposisjonen.

Også den katolske kirken i Zimbabwe advarer mot vold under valget, skriver National Catholic Reporter. Paul Muchena som leder kirkens fredsarbeid i landet, sier til avisen at valgsystemet ikke er forbedret etter at Mnangagwa vant i 2018.

Hverken Emmerson Mnangagwa eller Vladimir Putin har mange venner i Vesten, men de har god støtte i hverandre. Vis mer

Er valget siste mulighet?

Meningsmålinger tidligere i sommer viste at det kan bli jevnt mellom Mnangagwa og hovedutfordreren Nelson Chamisa. Opposisjonens viktigste argument er økonomien. Under Mugabe førte vanstyret i Zimbabwe til hyperinflasjon og sult. En kort periode var inflasjonen på en milliard prosent.

Tidligere var landet en eksportør av matvarer. Mugabe drev ut de hvite gårdbrukerne. I stedet for å overlate jorden til erfarne bønder, ga han den til politiske støttespillere uten nødvendig kunnskap. Det førte til en katastrofe.

Zimbabwe er boikottet av mange mulige handelspartnere, som en følge av bruddene på borgernes rettigheter. Korrupsjon er et kjempeproblem. Landet er helt ute av stand til å betjene statsgjelden, som er på over 140 milliarder kroner.

The Financial Times skriver at valget er landets siste mulighet til å bryte ut av isolasjonen. En av de få statslederne som vil ha noe med Mnangagwa å gjøre, er Vladimir Putin. De to møttes sist i slutten av juli. Zimbabwe har støttet Russlands invasjon av Ukraina.

Ungdommen sitter med nøkkelen

Tre fjerdedeler av landets befolkning er yngre enn 34 år. En sjettedel av velgerne er førstegangsvelgere. Derfor rettes mye av valgkampen mot dem. Reuters skriver at det ikke er en enkel oppgave.

Ungdommen som er blitt gamle nok til å stemme de siste årene har ikke mye å takke politikerne for.

– Jeg kommer ikke til å stemme, sier 26 år gamle Chipo Kanengoni til Reuters.

– Stemmene våre betyr ikke noe. De jukser alltid, så det er ikke noe vits.

Dersom ingen kandidat får flertall i første runde onsdag, blir det omvalg senere i høst.