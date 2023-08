Vestlig militærutstyr ender i russiske hender. Hva kan bli konsekvensene?

Russland har fått tak i en rekke intakte vestlige militære kjøretøy og våpen brukt av ukrainerne. Det har ikke så mye å si for krigføringen, men russerne kan likevel få tilgang på nyttig teknologi, sier oberstløytnant.

Tidligere i år sa den svenske statsministeren at Ukraina skulle få tilsendt 50 svenskproduserte CV90. Dette regnes som en av verdens mest slagkraftige stormpanservogner. stormpanservogner. En stormpanservogn er et militært kjøretøy beregnet for å transportere og gi ildstøtte til infanteri i kamp.

Nå har russiske styrker fått tak i én av dem. I en propagandavideo fra russiske myndigheter undersøker den russiske forsvarsministeren, Sergej Sjojgu, en nokså intakt CV90 og det som ble funnet inne i den. Det inkluderer ammunisjon til automatkanonen – og en hermetikkboks.

Men hvor mye har det å si at ukrainerne taper denne type materiell til fienden?

– Enkelt sagt har det fint lite å si. Det har lite å si for den praktiske krigføringen at Ukraina mister en CV90, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til Aftenposten.

– Den umiddelbare tanken er at Russland lager et stort propagandanummer ut av det. Det er helt normalt når du tar den her type våpen. Ukraina har gjort akkurat det samme når de har tatt det bedre russiske materiellet.

Palle Ydstebø Hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

Kan få tilgang på teknologi

Stormpanservognene fra Sverige føyer seg inn i en lang liste med våpenhjelp fra Vesten. Og CV90en er ikke det første vestlige militære materielt fra Vesten som Russland har sikret fra slagmarken i Ukraina.

For selv om mye blir ødelagt i de blodige kampene, er listen over utstyr som russerne har sikret seg i rimelig intakt stand voksende.

Det viser data fra nettstedet Oryx, som analyserer bilder og videoer for å danne seg et bilde av tapt materiell på begge sider i krigen:

I tillegg skal russerne blant annet fått tak i tyske Leopard-stridsvogner og amerikanske Bradley-stormpanservogner, men det fremstår av videomaterialet fra Reuters og andre kilder som at disse kan være skadet.

Selv om det ikke har så mye å si for selve krigføringen sier Ydtstebø at teknologien kan være interessant for russerne.

– Den store usikkerheten er knyttet til hva russerne kan få ut av det rent teknologisk når de begynner å plukke den fra hverandre og analysere teknologien for å se om det er noe hente der, sier Palle Ydstebø.

Men han forteller at det er noe vestlige land sannsynligvis vurderer når de sender våpen til Ukraina.

– Da er det vel ikke noe så kritisk at det vil kompromittere deres egen forsvarsindustri på en måte som gir russerne tilgang til industrihemmeligheter.

Bedre trent mannskap

Ukrainas eget militærmateriell er i hovedsak av samme type som det Russland har. Mye er fra perioden da Ukraina var en del av Sovjetunionen.

Men etter Russlands invasjon i februar 2022 har vestlige land levert stor mengder våpen og ammunisjon.

De vestlige våpnene har hjulpet ukrainerne med krigføringen, men Russland har en større hær og bedre langtrekkende missiler.

– Av de gamle sovjetiske typene våpen har russerne bedre typer. De har mer oppgraderte og flere våpen i ulike kategorier som stridsvogner og artilleri. Der har Russland en kvalitativ fordel, sier Ydstebø.

Men ukrainerne har kompensert for dette med det på måten de har brukt våpnene, forteller Ydstebø.

– De er ofte flinkere til å ha bedre trente mannskaper og har en del bedre ledelse av bruk av stridsvogner og artillerier. På en måte har de kompensert for den russiske kvalitative overlegenheten.

Vestlige våpen har mer beskyttelse

Når det gjelder vestlige våpen er de av bedre kvalitet enn de russiske på flere felt. USA er absolutt største bidragsyter.

Spesielt amerikanske Himars-raketter og missiler fra Storbritannia og Frankrike har hjulpet ukrainerne.

– Det man har merket seg spesielt er beskyttelsen av mannskapet som opererer vestlige stridsvogner og stormpanservogner som CV90-en. De har mye mer beskyttelse når vognen blir truffet, forteller Ydstebø.

Det betyr at mannskapet i stridsvognene og panservognene i større grad har mulighet for å overleve et angrep.

– Med disse russiske våpnene av sovjetisk type er sikkerheten og beskyttelsen av mannskapet ikke lagt spesielt stor vekt på.

Men når det kommer til teknologien, er det ikke veldig store forskjeller mellom de vestlige og russiske våpnene:

– På det rent teknologiske nivået er det vestlige ganske likt det russiske. Men de vestlige vognene er mye enklere å bruke.