Påstått spionballong setter stopper for Blinkens Kina-besøk

USAs utenriksminister Antony Blinken utsetter et planlagt besøk til Kina etter at det ble oppdaget en mulig spionballong i amerikansk luftrom, melder ABC News.

Ballongen som er observert over USA og Canada er på størrelse med tre busser. Ifølge Kina er det en værballong som driver innsamling av meteorologiske data.

03.02.2023 16:37 Oppdatert 03.02.2023 17:23

Turen skulle egentlig startet søndag, men er i stedet utsatt, opplyser en tjenestemann til ABC News. Han sier Blinken ikke ønsker å overdrive betydningen av saken ved å avlyse turen helt, men at han heller ikke ønsket at ballongen skulle dominere de planlagte møtene med kinesiske tjenestemenn.

En høyt plassert tjenestemann i det amerikanske utenriksdepartementet sier til Reuters at det ble opprettet kontakt med Kina på flere nivåer så snart ballongen ble oppdaget. At den befant seg i amerikansk luftrom er uakseptabelt og en åpenbar krenkelse, sier kilden.

– Slik omstendighetene er nå, ville det lagt store begrensninger på programmet for besøket, sier kilden.

Åpen linje og diplomati

Blinken skal tidligere fredag ha opplyst sin kinesiske motpart Wang Yi om at turen må utsettes, men antydet samtidig at han ønsker å reise til Kina så tidlig som mulig, bare forholdene ligger til rette for det.

Tjenestemannen understreker også at USA vil ha åpne kommunikasjonslinjer til Kina til enhver tid i denne saken og at landet mener diplomati fortsatt er rett vei for en forsvarlig håndtering av forholdet mellom de to landene.

Utenriksminister Antony Blinken skulle etter planen ha besøkt Kina til helgen.

Blinken skulle blitt den første ministeren fra Joe Bidens administrasjon som møtte Xi Jinping, dersom besøket ble gjennomført som planlagt. Det ville vært første møte på seks år mellom en amerikansk utenriksminister og Kinas leder.

Reisen ville markert en ny fase i opptrappingen av kontakten mellom USA og Kina etter en vanskelig periode som ble ytterligere komplisert av koronapandemien. Senere i år skal finansminister Janet Yellen besøke Kina.

Fløy over USA og Canada

Ballongen som nå har satt en stopper for besøket, ble først observert over USA onsdag.

– USA har oppdaget og overvåker akkurat nå en spionballong i stor høyde over fastlands-USA, sa en talsmann for Pentagon torsdag. Ballongen fløy flere tusen fot over der flytrafikken passerer.

Samme dag meldte også det canadiske forsvaret om observasjon av en «overvåkingsballong i stor høyde», og det ble antatt at det var snakk om den samme ballongen.

Anklaget Kina

USA rettet raskt en anklagende pekefinger mot Kina, som fredag innrømmet at ballongen er kinesisk.

– Det er tydelig at hensikten med denne ballongen er å drive overvåking, og dens nåværende retning fører den over sensitive områder, sa en anonym kilde i Pentagon.

Kina advarte mot å spekulere i dette og opplyste fredag at de undersøkte saken. Noen timer senere bekreftet kinesisk UD at ballongen er kinesisk, men sier at det dreier seg om en sivil værballong på avveie. Kineserne sier de vil samarbeide med amerikanerne om å håndtere situasjonen.

Begrenset verdi

Mens det under den kalde krigen var utbredt bruk av såkalte spionballonger, skjer mesteparten av slik virksomhet i dag ved hjelp av satellitter i verdensrommet.

Kina har et omfattende romfartsprogram og et stort antall satellitter i omløp, og det antas at en rekke av disse inngår i landets etterretningsvirksomhet.

Pentagon-kilder medgir at ballonger som den man nå har observert over USA, i dag har begrenset etterretningsverdi.