Russerne gravde seg ned i radioaktiv jord

De russiske soldatene forsto ikke hvor farlig det var å krige rundt Tsjornobyl. Nå frykter inspektørene at kampene trappes opp ved Europas største kjernekraftverk.

Da russerne okkuperte Tsjornobyl, gravde de seg ned i den mest forurensede jorden. De ansatte ved verket var forbauset over hvor lite okkupantene forsto av faren.

24 minutter siden

Kjernekraftverket Zaporizjzja har vært okkupert av russiske styrker siden mars. Først i forrige uke slapp inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) til.

Den gode nyheten er at de ikke finner tegn til lekkasje av radioaktivt materiale. Den skremmende nyheten er at kampene rundt anlegget øker faren for en stor atomulykke.

Byrået sier at det må etableres en sikkerhetssone rundt kraftverket.

Som en del av Ukrainas motoffensiv i den sørlige delen av landet, er det nye kamper rundt reaktorene. Mandag ble hele kraftverket stengt av sikkerhetsgrunner.

Trodde russerne forsto faren

Inspektørene sier at de er bekymret for mannskapet som har holdt kraftverket i gang, og som nå må styre nedkjøling og vedlikehold. De har levd med et voldsomt stressnivå i fem måneder.

Opplevelsene deres er sannsynligvis like dem kollegene ved det nedlagte kraftverket i Tsjornobyl opplevde.

Historiene derfra er skremmende.

– Vi er trent opp til situasjoner med eksplosjoner og stråling, men ikke forberedt på en invasjon, sa Ljoedmyla Kozak til NRC Handelsblad.

Den 24. februar var hun på jobb i det nedlagte kraftverket i Tsjornobyl. Oppgaven hennes var å følge med på overvåkingskameraer for å passe på at ingen gikk inn i de farlige områdene. Derfor var hun av de første som så den russiske invasjonsstyrken.

– Jeg levde med vrangforestillingen om at russerne ville gå rundt oss, at de fryktet å bli utsatt for stråling, fortsatte hun.

Vaktene trakk seg tilbake

Vaktstyrken ved anlegget fryktet at kamper kunne føre til en ny katastrofe i Tsjornobyl. Derfor trakk de seg rolig tilbake da russerne kom, skriver The Wall Street Journal.

Kort tid etter okkupasjonen ble strømmen brutt ved anlegget. Den er livsviktig for å holde nedkjølingen i gang. Tsjornobyl er utstyrt med nødaggregater. Men det er med tanke på noen timers strømbrudd. Nå varte det i fem dager før strømmen ble koblet på igjen.

Europas største kjernekraftverk

Det hun og 300 kolleger opplevde den neste måneden kan bidra til å forstå hva som skjer ved Zaporizjzja nå.

Da russerne rykket frem etter invasjonen, kom kraftverket der under ild. The New York Times beskriver hvordan en av ingeniørene ropte over høyttalersystemet: «Stopp å skyte på det kjernefysiske anlegget. Dere setter hele verden i fare!»

En granat traff transformatoren som forsyner en av reaktorenes kjøleanlegg med strøm. En annen reaktor fikk et direkte treff, man kan fortsatt se skadene på beskyttelsesveggen.

Satellittbildet viser at det er små skogbranner i området rundt kraftverket Zaporizjzja.

Ny skyting

I fem måneder har kraftverket ligget i okkupert område. Mens russiske soldater har kontroll, er det ukrainske teknikere som driver anlegget.

Russerne etablerte artilleriposisjoner i nærheten. Kanskje med et håp om at ukrainerne ikke ville våge å beskyte dem. Området er strategisk viktig i Ukrainas motoffensiv.

Ukrainerne og russerne beskylder hverandre for skytingen.

Forsto ikke farene

De 300 som var på jobb ved Tsjornobyl den natten kan kaste lys over hvordan deres kolleger ved atomkraftverket utenfor Zaporizjzja har hatt det gjennom sommeren.

Historiene om russere som ikke forsto farene de utsatte seg selv og andre for er rystende.

Kozak og kollegene hennes ble holdt som gisler. Vanligvis er det vaktskifte to ganger i døgnet. Nå ble de tvunget til å jobbe i flere uker.

Ingenting tydet på at russerne fryktet strålingen.

– De gærningene var helt uten beskyttelsesutstyr og gravde skyttergraver i «Den røde skogen», der er strålingen størst, fortalte elektrikeren Oleksi Sjelesti.

Russerne kom med tunge kjøretøyer som virvlet opp støv. Det i seg selv er farlig.

Da russerne trakk seg tilbake fra Tsjornobyl, tok de med seg det meste av verdi.

Ikke som Mariupol og Butsja

De ansatte ved Tsjornobyl sliter med senvirkninger av den psykiske belastningen. Men de understreker at det de gikk gjennom er noe helt annet enn det befolkningen i andre byer har opplevd.

Fagfolkene ble behandlet med respekt. Det var ikke frykt for drap og voldtekter, slik russiske soldater beskyldes for i byer som Mariupol og Butsja.

Men da de ga opp og trakk seg tilbake, demonterte de mye, viktig teknisk utstyr.

Den 20. mars fikk de omsider avløsning. Ti dager senere begynte russerne å trekke seg tilbake.

The Wall Street Journal skriver at russerne la igjen en spesiell hilsen. I alle rom hadde de gjort fra seg. I NRC Handelsblad bekrefter Ljoedmyla Kozak at russerne smurte avføring på veggene før de dro.