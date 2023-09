I kveld fester verdens mektigste i India. Hva ble de egentlige enige om?

De fleste trodde de ikke ville bli enige om noe som helst. I siste liten kom verdens mektigste statsledere frem til et kompromiss.

USAs president Joe Biden ser bort på den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bid Salman og Indias president Narendra Modi. Nå er diskusjonen i gang om G20-møtet ble en fiasko for Vesten, USA og Ukraina. Vis mer

Publisert: 09.09.2023 22:18

– Forhandlingene har vært veldig tøffe og veldig nådeløse.

Slik oppsummerte Indias representant hva som skjedde på kammerset i New Delhi.

I over 200 timer pågikk diskusjonene mellom lederne for G20-landene. De styrer 75 prosent av verdens handel. Uenigheten om krigen i Ukraina var stor. Derfor trodde mange at det var umulig å bli enige om noe som helst.

Tidlig lørdag morgen, 20 dager etter at forhandlingene startet, kom India opp med et kompromiss. Russland tolker det som en seier. Ukraina er dypt skuffet.

Lørdag kveld gikk verdens mektigste ledere på fest for å spise vegetarisk mat, akkompagnert av et indisk orkester på 70 musikere.

Men hva har de egentlig blitt enige om?

Festen i India fikk en svært dårlig start

Oppladningen til møtet var mildt sagt dårlig. Russlands president Vladimir Putin hevdet at han ikke hadde tid. Han er etterlyst i en internasjonal arrestordre. Kinas president Xi Jinping bare droppet å komme. Uten å gi noen begrunnelse.

Indias statsminister Narendra Modi snakker til lederne for G20-landene i New Delhi lørdag. Noen timer tidligere la inderne frem et kompromissforslag, som førte at verdenslederne klarte å underskrive et felles dokument. Vis mer

Siste gang verdens mektigste møttes, i november 2022 på Bali, ble de enige om en overraskende tøff uttalelse om Russlands invasjon:

– De fleste medlemmene fordømmer sterkt krigen i Ukraina, lød Bali-erklæringen. Vesten tolket det som et viktig skritt.

– Det viser at Putin står alene mot nesten hele verden i sin politikk, mente den tyske kansleren Olaf Sholz den gang. I så fall er det siste G20-møtet et stort skritt i feil retning.

Dette ble verdens mektigste enige om

I dagens G20-erklæring blir ikke Russlands invasjon av Ukraina nevnt direkte. Kina nektet kategorisk, ifølge flere medier. Kineserne ville ikke ha noen gjentagelse av fjorårets fordømmelse av Russland.

Den sterke kritikken fra 2022, ble i stedet skiftet ut med følgende formulering: – Det var ulike syn og vurderinger av situasjonen.

– Vi la vekt på de menneskelige lidelsene og de negative følgene av krigen i Ukraina, lyder den nye erklæringen.

Russland har gjentatte ganger truet med atomkrig for å skremme Vesten fra å gi militær hjelp til Ukraina. I erklæringen blir trusler om atomvåpen beskrevet som uakseptabelt.

«Russland» blir bare nevnt tre ganger i dokumentet. Det skjer i en uttalelse hvor G20-landene oppfordrer til å støtte korn- og gjødselavtalen til Erdogan og FN. At det var Putin som stoppet den, blir ikke nevnt.

Var dette en seier for Russland?

På russisk hold blir den forsiktige ordlyden fremstilt som en seier. Russiske «journalister» brukte India-møtet til å ta selfies med det russiske flagget.

BBC tolker teksten som om Vesten og USA er i ferd med å tape diskusjonen med «det globale sør» om hva Ukraina-krigen handler om.

– Et tilbakeslag for vestlige land, som det siste året har prøvd å få resten av verden til å fordømme Moskva og støtte Ukraina, mener Financial Times.

– Dette er ikke stedet for å løse geopolitiske spørsmål. Vi trenger samarbeid i stedet for konfrontasjon, sa Kinas statsminister Li Qiang.

Skuffelsen var stor i Ukraina lørdag. Talsmannen for det ukrainske utenriksdepartementet la ut en «rettet» versjon av uttalelsen til de 20 statslederne.

Skjermdump fra nettsiden til talsmannen for ukrainsk UD, Oleg Nikolenko Vis mer

– Når det gjelder Russlands aggresjon, har G20-gruppen ingenting å være stolt over, lød den skarpe ukrainske reaksjonen.

Men andre tolker likevel G20-møtet som dårlig nytt for Putin.

Putin selv kunne ikke delta i India. Han er en etterlyst internasjonalt for krigsforbrytelser. I stedet møtte utenriksminister Sergej Lavrov, som her hilser på Indias statsminister Narendra Modi. Vis mer

Har Putin egentlig grunn til å være fornøyd?

G20-landene, med både Kina og India, understreker at Ukraina-krigen må løses i samsvar med FN-pakten. Et stort flertall i FN har rettet sterk kritikk mot Russland i en rekke erklæringer.

Verdens mektigste ledere var også enige om følgende:

– Alle stater må frastå fra trusler eller bruk av makt for sikre seg territorier på bekostning av integriteten, suvereniteten og den politiske uavhengigheten til en annen stat.

Denne G20-uttalelsen ble tillagt stor vekt av USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

– Denne uttalelsen gjør en veldig god jobb ved å stå opp for prinsippet om at stater ikke kan bruke makt for å ta territorium, hevdet Sullivan.

Presidenten for De forente arabiske emirater Sheik Zayed Al Nahyan sammen med Frankrikes Emmanuel Macron og den tyske kansleren Olaf Scholz under G20-samtalene i New Delhi lørdag. Vis mer

– Dette er ikke en god dag for Kreml. Det vil få konsekvenser, skrev Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt på X.

– Russland ble tvunget til å svelge denne teksten fordi Kina og alle andre aksepterte det.

Hva annet ble verdenslederne enige om?

I skyggen av Ukraina-krigen ble G20-lederne enige om flere andre saker, som har historiske dimensjoner:

Afrika. G20-møtet førte også til at hele Afrika nå får adgang til klubben. Nå blir Den afrikanske union tatt opp som medlem.

Klima. – Klimasammenbruddet har begynt, sa FNs generalsekretær etter den rekordvarme sommeren. G20-møtet ble enige om at Jordens fornybare energi må mangedobles.

Ny handelskorridor: En ny handelsvei, med tog og skip, skal koble India, Midtøsten og Europa. Det kan øke handelen mellom India og EU med 40 prosent, ifølge EU.

For Jordens mest folkerike land ble møtet historisk.

India kan nå få nytt navn. Da landets statsoverhode inviterte verdenslederne på fest lørdag kveld, presenterte han landet som «Bharat». Det et av Indias to offisielle navn, og stammer fra gamle hinduistiske skrifter på sanskrit.

President Joe Biden brukte G20-møtet til å ha flere samtaler med Indias Narendra Modi. Vis mer

På menyen sto jackfrukt galette servert med glasert skogssopp. Galette er en pannekakelignende fransk rett. Samt Barnyard millet med kardemomme og den indiske teen Kashmir Kahwa. Mens statslederne spiste, spilte et indisk orkester på 70 musikere.

En triumf for indisk diplomati, oppsummerte Indias største medier.