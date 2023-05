Styret i Fox fikk se sladdet melding dagen før de inngikk forlik: «Det er ikke slik hvite menn slåss.»

Hvorfor sparket Fox News sin store stjerne? Det som hendte i kulissene da Fox gikk med på å betale 787 millioner dollar til en saksøker, skal ha vært viktig.

Tucker Carlson var inntil forrige uke et trekkplaster på TV-kanalen Fox News.

03.05.2023 20:44

Det skal ha skjedd den 17. april, kvelden før rettssaken mellom Dominion og Fox skulle starte: Styret i Fox fikk se en melding Fox News-stjerne Tucker Carlson hadde sendt til en av sine produsenter.

Fra før hadde meldinger fra Carlson og andre blitt kjent og satt selskapet i forlegenhet. I den nye meldingen delte han sine tanker om rase og vold. Ifølge New York Times skapte den panikk i styret.

Overskygget Biden

Mandag 24. april kom denne nyheten: «Fox News Media og Tucker Carlson er blitt enige om å gå hver vår vei. Vi takker ham for hans innsats», het det fra Fox.

Avgangen overrasket alle. I USA overskygget den blant annet at president Joe Biden neste dag sa at han ville stille til fire nye år. Ikke minst så dette ut til å ha kommet overraskende på Carlson selv. Fredagen før avsluttet han programmet sitt med «sees på mandag».

I uken etter er det blitt klart at Carlson i praksis ble sagt opp. Oppsigelsen kom kort tid etter et forlik med Dominion, et selskap som lager teknologi for valg. Dominion mente Fox News hadde anklaget dem for å stå bak fusk i valget selv om kanalen visste det ikke var sant. I forliket betalte Fox motparten 787 millioner dollar. Det er nå over 8 milliarder kroner.

Skrev til produsent

Med forliket ble en rettssak avlyst. Dermed slapp Fox en offentlig skittentøyvask. I opptakten til rettssaken kom det nemlig frem en rekke flaue avsløringer. Blant annet hadde Tucker Carlson, som på TV har hyllet Donald Trump, skrevet at han hatet Trump intenst. Nå har New York Times fått tilgang til en av meldingene som var sladdet i rettspapirene.

Den er skrevet 7. januar 2021 til en av produsentene i kanalen. I meldingen ser det ut som at Carlson gir til kjenne indre tanker om at en rase er en annen overlegen. Han beskriver en scene han har sett film av, der minst tre Trump-tilhengere «banket livskiten» ut av én ung venstrevridd radikaler.

Han mener det var «æreløst»: «Det er ikke slik hvite menn slåss», skriver Carlson.

«Alarm i hodet»

Programlederen vedgår at han til tross for dette heiet på mennene. Han hadde håpet de «skulle slå ham hardere, drepe ham».

«Jeg ville virkelig at de skulle skade ungdommen», innrømmer han.

Carlson skriver deretter at en alarm gikk i hodet hans: «Dette er ikke bra for meg. Jeg blir noen jeg ikke ønsker å være. Antifa-sniken er et menneske», påpeker han.

Han driver deretter litt filosofisk selvransakelse. Carlson minner seg selv på at «noen trolig elsker denne ungdommen og ville bli knust om han ble drept».

«Hvis jeg ikke bryr meg om slikt, hvis jeg reduserer folk til det de mener om politikk, er jeg da bedre enn ham», spør TV-stjernen.

Representanter for Dominion Voting Systems forlater rettslokalet i Delaware etter forliket med Fox.

Fryktet bredere kritikk

Det er uklart hvorfor ledelsen i Fox ikke kjente til meldingen før rettssaken skulle starte. Den er sladdet i rettspapirene, og det er heller ikke gitt at dommeren ville latt den bli brukt i retten.

Ifølge New York Times’ kilder ble styret i Fox urolig for at den skulle komme frem. The Washington Post har også kilder på dette. De fryktet et sensasjonspreget øyeblikk som ville reise ytterligere og bredere spørsmål om Fox News.

Da de ble kjent med meldingen, startet de en intern granskning av Carlson. En uke senere kom nyheten om han og kanalen ville skille lag.

Ifølge The Washington Post skal Fox-eier Rupert Murdoch ha blitt stadig mer urolig over en stadig mer ytterliggående høyredreining fra Carlson.

Færre ser på

Fox News har måttet tåle svakere seertall uten Carlson. I hans siste uke så rundt 3 millioner programmet. Vikaren måtte nøye seg med 1,65 millioner.

Carlson har selv ikke kommentert noe av dette direkte. I en video på Twitter forrige uke kom han med generell mediekritikk.

– Hvor kan man fortsatt finne amerikanere som sier sanne ting? Det er ikke mange steder igjen, men det er noen, sa Carlson.

Han avsluttet videoen med «sees snart».