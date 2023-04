Bomben skulle treffe Ukraina. Istedenfor traff russerne egen by.

Innbyggerne trodde dramaet var over. Da kom meldingen om å evakuere ytterligere 3000 mennesker.

Bomben skadet tre og ødela veier og biler.

27.04.2023 07:25 Oppdatert 27.04.2023 08:34

«Gjengen er på vei!»

Det var god stemning på russiske krigskanaler på Telegram på torsdag. Ifølge kanalen «Notater fra veteraner» som har over 300.000 følgere, var en bombe på 1,5 tonn på vei til Kharkiv i Ukraina.

Telegram-kontoen styres av en person som hevdes å være tidligere soldat, nå veteran. Innleggene er ofte i tråd med det russiske forsvarsdepartementet og siteres ofte i russiske medier.

Kharkiv ligger nord i Ukraina. Kun halvannen time med bil nordover ligger den russiske byen Belgorod. Byen har omtrent 370.000 innbyggere. Russiske jagerfly flyr jevnlig over byen når de gjennomfører angrep nord i Ukraina.

Men torsdag 20. april gikk det fryktelig galt for russerne. Stemningen på Telegram ble brått en annen.

Uhell

Snart dukket det opp bilder og videoer av en eksplosjon i Belgorod, ikke i Ukraina. «Notater fra veteraner» skriver at det trolig er at angrep fra ukrainerne, men så får pipen en annen lyd:

«Vi må vente på ekspertene», skrives det.

Og så: «F**n ta pilotene».

Kort tid etter ble det nemlig klart at det var russiske fly som ved et uhell hadde bombet egen by.

Russiske myndigheter har selv bekreftet at et russisk fly av typen Sukhoi-34 ved et uhell bombet Belgorod. Tre mennesker ble skadet av bomben som etterlot seg et 20 meter stort krater. Video fra hendelsen viser at smellet er så kraftig at en bil blir løftet opp og havner på et supermarked i nærheten.

Eksplosjonen var dramatisk nok. Men det stoppet ikke der for innbyggerne i Belgorod.

Vjatsjeslav Gladkov er guvernør i Belgorod. Lørdag morgen kom han med nok en dårlig nyhet til innbyggerne sine.

– Vi har funnet et eksplosivt objekt, skrev han til sine over 300.000 følgere.

17 boligblokker, 3000 mennesker, i en radius på over 200 meter ble evakuert. Deretter kunne man se på russiske sosiale medier at oransje lastebiler kjørte forsiktig ut av byen. Før guvernøren la ut en video av en stor eksplosjon på et øde område med følgende melding: ødelagt.

Dermed tyder mye på at det ikke bare var én feilbombing, men to.

Hendelsen har naturlig nok rystet innbyggerne i Belgorod og forårsaket sinne blant russiske krigshissere. Men kan hendelsen også si noe viktig om krigen i Ukraina akkurat nå?

Belgorods ordfører Valentin Demidov ble fotografert da han besøkte innbyggere som hadde fått leilighetene sine ødelagt av bombingen.

Ny taktikk?

Flere eksperter mener det. De peker på at mye tyder på at eksplosjonen kom fra en såkalt glidebombe, ifølge nyhetsbyrået Associated Press. Det er også en teori som mange slutter seg til på Telegram.

Disse bombene er et satellittstyrt våpen som kan treffe mål med en rekkevidde på opptil 40 kilometer. Russland har brukt slike våpen før, men bare sporadisk. Ifølge ukrainske myndigheter har de nå registrert opp mot 20 slike våpen – daglig.

– Russerne slipper stadig flere slike bomber fordi de har gått nesten tom for missiler. Derfor har de nå gått over til billige luftbomber, sier Yuri Ihnat. Han er talsperson for det ukrainske luftforsvaret og har snakket med tyske DW.

Ifølge tenketanken Institute for the Study of the War gir denne typen våpen Russland mulighet til å «redusere risikoen for ytterligere luftfartstap». Det høres jo bra ut, men det er et problem med de russiske glidebombene:

De er i all hovedsak basert på oppgradert gammelt utstyr fra Sovjetunionen, såkalte FAB-bomber. Og de bærer preg av å være «hjemmesnekret». Eksperter mener at disse derfor kan være utsatt for feil, ifølge AP.

For eksempel ved at glidemekanismen ikke løses ut.

Ubesvarte spørsmål

Nettopp Russlands mengde utstyr og ammunisjon er et av de store, ubesvarte spørsmålene på nåværende tidspunkt i krigen. Det er et avgjørende viktig punkt når man nå venter at den ukrainske motoffensiven kan tilta i styrke i nær fremtid. Da vil man kanskje også få svar på følgende nøkkelspørsmål:

Hvor mange soldater vil Russland klare å mobilisere?

Vil russerne fremdeles angripe fra luften?

Hvor gode er egentlig russernes forsvarslinjer?

Har Ukraina nok soldater? Og hvor godt trente er de?

Hvor godt vil Ukrainas nye militærutstyr fra vestlige partnere fungere?

Amerikanske og ukrainske kilder har den siste tiden sådd tvil om hvor effektiv en ukrainsk motoffensiv vil kunne være. Avisen Ukrainskaja Pravda viser til at amerikanske tjenestemenn ber Ukraina om å nedjustere forventningene.

Til Politico sier Richard Haas, tidligere diplomat og president for Council on Foreign Relations (CFR):

– Hvis ikke Ukraina kan oppnå betydelig suksess på slagmarken, vil spørsmålet om forhandlinger uunngåelig melde seg.