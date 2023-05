Dette vet vi om mannen som skjøt og drepte åtte personer i Texas

Den 33 år gamle mannen jobbet som sikkerhetsvakt og skal ha delt høyreekstreme meninger i sosiale medier.

Politiet blokkerer inngangen til kjøpesenteret der 9 personer mistet livet i helgen.

08.05.2023 11:46 Oppdatert 08.05.2023 12:56

Lørdag fikk politiet i Texas meldinger om at en mann i sort militærbekledning skjøt vilt rundt seg med en AR-15 rifle utenfor et kjøpesenter i Dallas-forstaden Allen.

Mannen skal ha hatt med seg store mengder ammunisjon, og rakk å ta livet av åtte personer før han ble skutt og drept av en politimann som befant seg på kjøpesenteret.

Masseskytingen var nummer 199 i USA så langt i år.

Nå er skytteren identifisert som en 33 år gammel mann som jobbet som sikkerhetsvakt frem til 2020, da han av ukjente grunner mistet lisensen.

I forbindelse med den jobben skal han ha tatt flere kurs i bruk av våpen. Han skal ikke ha hatt noe på rullebladet tidligere.

«Right Wing Death Squad»

Amerikansk politi har foreløpig ikke gått ut med informasjon om hva de mener var mannens motiv.

Ifølge kilder tett på etterforskningen hadde gjerningsmannen en påsydd lapp på jakken med påskriften «RWDS», en forkortelse for «Right Wing Death Squad», som er populært blant høyreekstremister.

Det skriver Washington post.

Den innledende etterforskningen skal ha avdekket at mannen postet store mengder høyreekstremt innhold på sosiale medier. I innleggene skal han ha uttrykt nazi-sympatier og fremmet ideer om hvit overlegenhet.

Etterforskerne skal nå være i kontakt med mannens familie og venner. De ønsker å finne ut om skytingen var motivert av 33-åringens politiske synspunkter, og om han var alene om planleggingen.

Etter masseskytingen på barneskolen Robb Elementary School i fjor, argumenterte mange for å heve aldersgrensen for å kjøpe våpen.

To masseskytinger på en uke

Det er bare litt over en uke siden Texas ble rammet av forrige masseskyting, da en 38 år gammel mann skjøt og drepte 5 naboer i Cleveland. Ifølge politiet skal mannen ha gått til angrep på naboene etter at de ba ham slutte å skyte i hagen sin.

Mannen ble funnet etter flere dager intensiv politijakt. I likhet med skytteren i Allen skal 38-åringen ha brukt det halvautomatiske våpenet AR-15, som er blitt brukt i flere av masseskytingene i USA de siste årene.

Skyteepisoden på kjøpesenteret i Allen skjer mindre enn et år etter at 19 barn og to lærere ble drept på barneskolen Robb Elementary på Uvalde i Texas, i en av de dødeligste masseskytingene i landet på flere år.

På søndag sa Joe Biden i en uttalelse at det er på tide med strengere våpenlovgivning. Her tar han til orde for at man må forby angrepsvåpen. Biden mener man også må innføre strengere regler for hvem som kan kjøpe våpen.

– Vi trenger mer handling, fortere, for å redde liv, heter det i uttalelsen som er publisert på Det hvite hus sin nettside.