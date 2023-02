Her får Sverige og Finland tysk fredspris for å søke seg til Nato

MÜNCHEN (Aftenposten): Mer og mer tyder på at Finland blir med i Nato før Sverige. Jonas Gahre Støre vil i så fall ikke klandre finnene.

Finlands statsminister Sanna Marin skriver seg inn i gjesteboken i palasset Münchner Residenz mens Bayerns ministerpresident, Markus Söder, ser på. Bak: Margareta Andersson, Ulf Kristersson og Christoph Heusgen, som leder Münchenkonferansen.

19.02.2023 15:35

Sverige og Finland er ennå ikke helt med i Nato, og Tyrkia sår ennå tvil om svenskene. Men lørdag kveld fikk landene i det minste feiret søknadene sine.

Da kom de til et stivpyntet og forgylt slott på 40.000 kvadratmeter i sentrum av München. To svenske og to finske ledere skulle hylles.

Sverige og Finland er nemlig tildelt Ewald von Kleist-prisen. Den er oppkalt etter grunnleggeren av den store sikkerhetskonferansen i München. Prisen får man for viktige bidrag til internasjonal forståelse og konfliktløsning: En fredspris.

Fire tok imot prisen

– Noen ganger må en mann gjøre det en mann må gjøre, fleipet Margareta Andersson.

Hun var svensk statsminister da Sverige søkte seg til Nato. Hun tittet på den finske statsminister Sanna Marin under utdelingen av prisen og la til:

– Og noen ganger må en kvinnelig statsminister gjøre det en kvinnelig statsminister må gjøre.

De to fikk prisen sammen med Finlands president Sauli Niinistö og Sveriges nåværende statsminister Ulf Kristersson.

Lørdag roste de alle hverandre.

– Vi startet dette sammen. Det er viktig at vi fullfører det sammen, sa Marin.

Stadig mer tyder likevel på at det ikke går slik.

Bayerns øverste leder, Markus Söder, benyttet sjansen til å ta en selfie med den finske statsminister Sanna Marin.

Opp til Tyrkia

Sverige har nemlig støtt på store vansker. Et nytt medlem i Nato må godkjennes av alle dem som er med fra før.

Tyrkia stritter imot den svenske søknaden. Dette ble satt på spissen da en dansk aktivist brente en koran utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm.

De siste dagene er det kommet en rekke signaler som tyder på at Finland kan bli med i Nato før Sverige. Finnene vil nemlig vedta nødvendige lover før mars. Dermed gjenstår bare at søknaden ratifiseres i Ungarn og Tyrkia.

Det er ikke ventet at Ungarn setter foten ned. Dermed kan det bli opp til Tyrkia hvem som slipper inn og når.

– Hvis de ratifiserer bare én søker, så skjer det, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Han ikke vil klandre Finland hvis de blir med i Nato uten at Sverige slippes inn samtidig.

– Vil bidra

Han viser til at Norge konsistent har støttet både Sverige og Finland.

– Aldri før i Natos historie har land oppfylt kriteriene for søkerland bedre enn de to, sier Støre.

Han påpeker at de to vil få økt sikkerhet med Nato-medlemskap.

– Samtidig vil de også bidra til andre Nato-lands sikkerhet. 28 land har gitt grønt lys. Det gjenstår to, sier Støre.

Han sier han opplever at Sverige og Finland «står veldig sammen om at begge skal inn i Nato».

– Kan man klandre Finland om de blir med før Sverige?

– Nei, jeg synes ikke man kan klandre dem, sier Støre.

– Viktig verdi

Støre synes ikke det er noe å stusse over at våre naboer får en pris for å søke seg til Nato, noe som er i deres egen interesse.

– Det kollektive forsvaret er en viktig verdi i arbeidet for en fredeligere verden. Arbeidet for en fredelige verden må inneholde et sterkt forsvar. Når Sverige og Finland blir med i Nato, øker de sin sikkerhet. Men de vil også være bidragsytere til resten av Natos sikkerhet, sier Støre.

Møte onsdag

Onsdag møter han Finlands president og Sveriges statsminister i Stockholm. Samtidig som det er tvil om Nato-prosessen, skal de drøfte militært samarbeid.

– Vi vil støtte prosessen inntil begge landene er medlem i Nato. Om det skjer i en annen rekkefølge, må vi bare ta utgangspunkt i det, sier Støre.

Historiske linjer

De svenske og finske lederne la vekt på den fundamentale endringen det er å bli med i Nato. Det gjør slutt på flere tiår – og for Sveriges del – hundreår med alliansefrihet.

President Niinistö hintet i sine uttalelser lørdag om et stort og sterkt finsk forsvar.

– Som et uavhengig land styrket vi vår sikkerhet maksimalt. I fjor fant vi ut at vi også må styrke Europa sikkerhet maksimalt, sa presidenten.

Statsminister Sanna Marin så fremover.

– Vi må huske at Ukraina kjemper for sin frihet. I vårt hjerte har de allerede vunnet. I fremtiden må de få en sjanse til å bli med både i Nato og EU, sa hun.