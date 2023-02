Missil gjorde kort prosess med det flyvende objektet. Denne gang kan det faktisk ha vært en værballong.

De to F-22 jagerflyene ble sendt opp på direkte ordre fra president Joe Biden. Så skjøt de ned et objekt på størrelse med en liten bil.

Det ukjente objektet lignet ikke på den kinesiske spionballongen, sa general Pat Ryder på en pressekonferanse fredag.

11.02.2023 11:27 Oppdatert 11.02.2023 12:57

Det var torsdag lokal tid at amerikanske bakkeradarer plukket opp signalene.

Et ukjent objekt på størrelse med en liten bil befant seg i 40.000 fots høyde over Alaska.

Fly ble sendt opp for å finne ut om det var mennesker inne i objektet, skriver USAs forsvarsdepartement på sine nettsider.

Det var det ikke.

På direkte ordre fra USAs president Joe Biden ble dermed to F-22 Raptor-jagerfly fredag beordret til å «ta det ut». Det gjorde ett av dem, med et luft-til-luft til luft missil av type AIM-9X Sidewinder.

Det er et missil med kort rekkevidde, som egentlig er laget for å skyte ned andre fly. Det blir blant annet produsert av den norske våpenprodusenten Nammo på Raufoss.

Vrakdeler falt ned på sjøisen utenfor kysten av Alaska. Så langt har meldingene og beskrivelsene om objektet vært heller kryptiske. USA er i gang med å samle dem inn for å finne ut hva de egentlig har skutt ned.

Fare for sivile fly

– Vi har ingen ytterligere detaljer om objektet pr. nå, inkludert beskrivelse av hva det kunne gjøre, hva det hadde til hensikt eller opprinnelsen dets, sier Pentagons pressetalsperson general Pat Ryder fredag.

– Det var en rimelig trussel mot sikkerheten til sivile fly, føyer han til.

Ryder understreket likevel at det ikke lignet på den kinesiske spionballongen som ble skutt ned utenfor USAs østkyst i forrige uke. Ballongen var blant annet 61 meter høy. Det var i tillegg utstyrt med utstyr for å drive overvåking, ifølge en amerikansk myndighetsperson talsperson for amerikanske myndigheter. Det skriver The Guardian.

– Ballongens utstyr var åpenbart til bruk for etterretningsovervåking og inkonsekvent med utstyr om bord på værballonger, sa talspersonen, som la til at ballongen var utstyrt med antenner.

Kina innrømmer at ballongen er deres. Men de hevder det var en værballong som hadde kommet ut av kurs.

Biden tok en rask avgjørelse

Så hva med det mystiske objektet over Alaska? Hva kan det være? spør CNNs nyhetsanker den pensjonerte obersten Cedric Leighton, som har langt fartstid som etterretningsoffiser i det amerikanske luftvåpenet.

– Én av mulighetene er at det faktisk bare var en værballong. Det er ikke noe vi kan utelukke fullstendig, svarer Leighton.

Et F-22-jagerfly tar av fra flybasen Langley-Eustis i delstaten Virginia 4. februar for å skyte ned den kinesiske spionballongen. Slike fly ble også brukt i Alaska på fredag, og amerikanerne har planer om å utplassere dem på Rygge flystasjon i Norge.

– Nøkkelelementet som jeg fokuserer på, er at dette objektet tilsynelatende ikke har hatt de samme tilkoblingsmulighetene som ballongen hadde. Så da blir det jo en veldig annerledes situasjon, føyer han til.

Joe Biden ble kritisert av republikanere for å ikke ha skutt ned spionballongen raskt nok. Fredag tok presidenten avgjørelsen på langt kortere tid.

Men amerikanerne hadde også mer tid på seg til å finne ut hva ballongen holdt på med, skriver New York Times.

«I episoden på fredag virker myndighetspersonene usikre på hva de egentlig har skutt ned,» påpeker avisen.