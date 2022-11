USAs forsvarssjef: Over 100.000 russiske soldater drept eller såret i Ukraina

USAs forsvarssjef Mark Milley gir uttrykk for at Russlands angrepskrig mot Ukraina ha ført til at opp mot 250.000 mennesker er drept eller såret siden februar. Han mener den siste utviklingen kan gi landene mulighet for å starte forhandlinger.

USAs forsvarssjef Mark Milley.

13 minutter siden

General Milley sier at 40.000 ukrainske sivile og godt over 100.000 russiske soldater er drept eller såret, og at «det samme trolig gjelder den ukrainske siden», skriver nyhetsbyrået AP. arrow-outward-link

Milley indikerer med andre ord at Russlands fullskala angrepskrig mot Ukraina siden februar kan ha ført til mellom 200.000 og 250.000 drepte eller sårede.

Det er vanskelig å slå fast hvor høye de reelle tallene er, og påstandene spriker i ulike retninger:

Ukrainas forsvarssjef sa i august at 9000 ukrainske soldater var drept.

Russland har tidligere erkjent at 5400 russiske soldater var drep. Ukrainske myndigheter mener de har drept over 70.000 russiske soldater.

FN har bekreftet at de har fått dokumentert at minst 16.150 sivile er drept eller såret siden februar, men mener det reelle tallet er «mye høyere». Ukrainske myndigheter har gitt utrykk for at flere titusen sivile er drept.

Alexander Orfinyak sørger ved graven til sitt barnebarn Veronica, som ble et av tusenvis av ukrainske sivile dødsofre da hun og faren ble drept i et artilleriangrep i Mariupol tidligere i år.

Onsdag varsler russiske forsvarsledere at de trekker seg ut av Kherson, som er den eneste ukrainske regionshovedstaden de har klart å okkupere. Nå er de under hardt press fra ukrainske styrker.

Ifølge Milley har Russland mellom 20.000 og 30.000 soldater i Kherson, og en tilbaketrekning kan derfor ta flere uker. Han sier det er mulig de omgrupperer for å forberede en våroffensiv, men at det også er en åpning for forhandlinger.

Da må imidlertid begge parter innse at en militær løsning kanskje ikke er mulig, og at man derfor må ty til andre midler. Han viste til 1. verdenskrig som eksempel.

Ukrainske soldater tar stadig tilbake mer russiskokkuperte områder. Her skyter de med artilleri mot russiske posisjoner i Kherson fylke 9. november.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa tirsdag, trolig etter påskyndelse fra USA, at han er åpen for fredssamtaler med Russland, men bare om Russland returnerer alle okkuperte områder, betaler krigserstatning og godtar gransking av krigsforbrytelser.

Zelenskyj advarer mot muligheten for at Russland bare later som de trekker seg tilbake for å lure ukrainerne inn i kamp inne i Kherson by.

Milley sier imidlertid at han har tro på at russerne faktisk er i gang med en tilbaketrekning, og at de gjør det for å beskytte sine styrker og opprette en forsvarslinje sør for Dnipro.