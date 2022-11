BBC: Tusenvis av nye graver funnet i Mariupol

Satellittbilder fra Mariupol tyder på at det er gravd tusenvis av graver i den russiskokkuperte havnebyen ved Svartehavet siden krigen begynte.

Skadene ettter de russiske angrepene på Mariupol er enorme. Ingen vet med sikkerhet hvor mange som er drept.

7. nov. 2022 09:33 Sist oppdatert nå nettopp

BBC arrow-outward-link har undersøkt satellittbilder fra Maxar som viser store gravsteder i Starji Krym, Manhusj og Vynohradne i utkanten av den utbombede byen, som ble erobret av russiske styrker i mai.

Mariupol hadde rundt 450.000 innbyggere før Russlands angrepskrig. Russiske styrker angrep sivile mål i byen i ukesvis, og store deler av Mariupol ble ødelagt.

Centre for Information Resilience (CIR) har analysert bildene fra Starji Krym og konkluderer med at det bare der er gravd 1500 nye graver siden juni, og at det nå er minst 4600 graver der. Hvor mange mennesker som er gravlagt der, er ikke kjent.

Ukrainske myndigheter anslår at minst 25.000 mennesker ble drept i kampene om Mariupol, og at mellom 5000 og 7000 av dem døde i ruinene av hus som ble bombet.

To personer fotografert på en av de improviserte gravstedene utenfor Mariupol i mai.

Øyenvitner i byen forteller til BBC at de har sett russiske myndigheter fjerne lik fra ruiner, for deretter å gravlegge dem.

Andre øyenvitner forteller at døde ble lagt i grøfter, og at det derfor er umulig å anslå hvor mange som ligger i hver grav.

Etter måneder med russisk okkuprasjon er Mariupol tildels isolert, og mulighetene for å uavhengig verifisere informasjon gjennom førstehåndsundersøkelser er svært begrenset.

I de okkuperte områdene er det begrenset tilgang til nyheter og få muligheter til å kommunisere med folk utenfor. Mariupol har vært preget av mangel på strøm, vann og kommunikasjon.