New York blir første by i USA med vaksinekrav på restauranter og treningssentre

New York innfører vaksinekrav for restaurantgjester og folk på treningssentre. Storbyen blir den første i USA til å innføre et slikt krav.

En sikkerhetsvakt ber en kunde vise vaksinebevis ved inngangen til City Winery i New York. Fra midten av august må newyorkere ha tatt minst én vaksinedose for å kunne spise innendørs på restaurant, delta på kulturarrangementer innendørs eller dra på treningssentre.

NTB

6 minutter siden

Kun vaksinerte newyorkere vil få muligheten til å spise innendørs på restaurant, dra på kulturarrangementer innendørs eller på treningssenter, kunngjorde ordfører Bill de Blasio tirsdag.

Kravet, som skal innføres over flere uker i august og september, er det mest omfattende steget storbyen har tatt til nå for å slå ned den tiltagende deltasmitten. Folk må vise dokumentasjon på at de har fått minst én vaksinedose.

– Den eneste måten å frekventere disse virksomhetene er om man er vaksinert, sa de Blasio.

Han la til at muligheten for å stanse deltavarianten kan gå til spille om ikke folk vaksinerer seg.

Trer i kraft i august

Reglene skal tre i kraft 16. august, men myndighetene vil ikke foreta inspeksjoner for å se om de blir håndhevet før 13. september, helgen da byens offentlige skoler åpner for høstsemesteret. Fortsatt må noen detaljer ferdigstilles, blant annet regler som omfatter barn under tolv år, som pr. nå ikke blir tilbudt vaksine i USA.

De Blasio sier reglene ikke bør bli vanskelige å håndheve, men flere restaurant- og kafésjefer som nyhetsbyrået AP har snakket med, frykter at det kan bli krevende. Samtidig er mange amerikanere skeptiske til å la seg vaksinere.

President Joe Biden sa tirsdag at han støtter tiltaket og at også andre byer bør gi restauranter og andre forretninger muligheten til å kreve at kunder må være vaksinert for å besøke virksomheten.

New York-ordfører Bill de Blasio sier at deltavarianten kun kan slås ned i storbyen om folk lar seg vaksinere.

Har motsatt seg munnbindkrav

De Blasio har kviet seg for å innføre et krav om bruk av munnbind innendørs, slik flere andre storbyer har gjort. Mandag kom han imidlertid med en sterk oppfordring om nettopp dette.

Han understreket imidlertid at storbyen primært satser på vaksinering for å slå ned viruset.

I forrige uke kunngjorde ordføreren at alle offentlig ansatte må la seg vaksinere innen midten av september, eller gå med på ukentlig testing.

Rundt 66 prosent av den voksne befolkningen i New York er fullvaksinert.