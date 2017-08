Kim har fått plan for Guam-angrep

Nord-Korea har truet med å angripe den amerikanske øya i Stillehavet og varslet nylig at planene for et slikt angrep skulle være klar innen midten av august. USA har både en marine- og en flybase på den strategisk plasserte øya.

– Kim studerte planene lenge og diskuterte dem med høytstående offiserer mandag under en inspeksjon av overkommandoen for de strategiske styrkene som kontrollerer Nord-Koreas missiler, melder KCNA.

Det er nå opp til den eneveldig lederen å ta en beslutning om hvorvidt et angrep skal gjennomføres.