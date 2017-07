Disse G20-demonstrantene frykter tysk politi mest

Det store flertallet demonstranter under G20-møtet er selvsagt fredelige. Det er meldt inn 30 demonstrasjoner, den største er planlagt lørdag formiddag. Der er det ventet minst 100.000 deltagere.

Blant alle klimabekymrede, antikapitalistiske, anti-Trump eller på andre vis motiverte demonstranter er tyske myndigheter først og fremst bekymret for en gruppe, nemlig de svartkledde såkalte autonome.

KAI PFAFFENBACH / Reuters / NTB scanpix

8000 voldelige demonstranter

Tyske sikkerhetsmyndigheter har forberedt seg på at 8000 voldsklare venstreekstreme vil protestere mot G20-møtet. Voldelige aksjoner er for lengst i gang. I tillegg organiseres blokader som forsinker G20-deltagerne.

Ifølge Bild fredag morgen var 111 politimenn skadet, fem av dem alvorlig nok til sykehusopphold. I tillegg til flaskekasting er også en rekke biler og barrikader satt i brann. Flere demonstranter er også skadet og 15 er satt i varetekt.

FABRIZIO BENSCH / Reuters / NTB scanpix

De autonome er kjent i Tyskland siden 60-tallet. De har ingen klar felles ideologi, men er generelt venstreradikale eller anarkister, antirasister, antifascister og anti-globalister. De er særlig kjent for husokkupasjoner og voldelig protest. De fleste holder til i Hamburg og Berlin.

G20-møtet finner sted bare et par kvartaler unna landets mest berømte autonome kulturhus: Rote Flora. Det tidligere teateret har vært okkupert siden 1989 og er et sentrum for radikalt engasjement – men også selve symbolet for politisk motivert voldsbruk, skriver Wikipedia.

HANNIBAL HANSCHKE / Reuters / NTB scanpix

Bekymret for fremtiden

I tillegg til de radikale aktivistene består demonstrasjonene av et bredt spekter politiske meninger. Mange demonstrerer mot kapitalisme og politisk handlingslammelse i kampen mot global oppvarming.

– I kampen for klimarettferdighet når ikke Tyskland målet sitt. Måten statsledere presenterer seg selv nå om dagen er teatralsk. Merkel kan si at Trump gikk ut av Parisavtalen, men Tyskland når ikke klimamålet sitt selv, sier 23-åringen Kurt, som deltar i demonstrasjonene, til CNN.

– Jeg kom hit fordi jeg er totalt imot G20-møtet. Møtet er hovedgrunnen til hva som er galt i verden. Kriger kan være ille, men kapitalismen dreper, sier 21 år gamle Nicklas til mediehuset.

FABRIZIO BENSCH / Reuters / NTB scanpix

En appell til politikere

Ett av målene med dagens demonstrasjoner er å blokkere bygatene, slik at G20-deltagerne ikke får kommet seg fra møte til møte.

Den kroatiske aktivisten Srećko Horvat er blant demonstrantene. Han skriver i et innlegg i The Guardian at budskapet med protesten er en appell til politikere om å ta hånd om globale kriger, terrorisme, flyktningkriser og klimaendringer.