Motvillig Trump undertegnet lov om sanksjoner

Loven innebærer omfattende finansielle sanksjoner mot Russland og er tidligere blitt vedtatt i Kongressen med stort flertall. Russlands president Vladimir Putin svar på de nye saksjonene er at amerikanerne har fått beskjed om å redusere bemanningen ved USAs delegasjon i Russland med 755 ansatte.

Trump innledet sitt presidentskap med ambisjoner om å etablere et godt forhold til Putin. Slik har det ikke gått. Det var derfor en motvillig Trump som signerte den nye loven onsdag.

– Alvorlige mangler

– Loven har alvorlige mangler, sier Trump.

Han kritiserer loven for å være i strid med grunnloven, som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar. Når han likevel har valgt å signere den, er det av hensyn til nasjonal enhet, ifølge Trump.

Begrunnelsen for straffetiltakene er at Russland forsøkte å manipulere valget i USA i fjor. De anses også som en straff for annekteringen av Krim-halvøya, som tilhører Ukraina, samt Russlands involvering i krigen i Syria på president Bashar al-Assads side.

Omfatter også Iran og Nord-Korea

Russland har reagert på sanksjonene ved å kreve en kraftig reduksjon av antall amerikanske diplomater i Russland.

Trump lovet under valgkampen at han ville sørge for et bedre forhold mellom USA og Russland. Men press fra hans eget parti, Republikanerne, har gjort at han har måttet å innta en tøffere holdning mot Russland

Loven innebærer også økonomiske sanksjoner mot Iran og Nord-Korea.