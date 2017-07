Bølgene etter de voldelige G20-protestene skyller rett inn i den tyske valgkampen

Valgkampen er forlengst i gang i Tyskland. Mens Hamburgs beboere forsøker å komme til hektene etter voldsbruken under G20-møtet, har den politiske debatten i dag etter dag handlet om det samme: Hvordan kunne dette skje?

Kansler Angela Merkel (fra det kristeligdemokratiske CDU) ønsket sterkt å ha G20-møtet i Hamburg, en storby også kjent som hovedsete for den voldelige venstreekstreme scenen i landet. Skal hun bære ansvaret for at voldelige demonstrasjoner delvis overskygget møtets innhold og dessuten gikk hardt utover lokalbefolkningen?

Eller er det borgermester Olaf Scholz, en av det hardt pressede sosialdemokratiske partiet SPDs største stjerner, som må ta skylden og gå av?

Jens Buettner, REUTERS/NTB scanpix

Fakta: Dette skjedde under G20 i Hamburg Ledere fra verdens største økonomier møttes i Hamburg 7.–8. juli. Møtet fant sted bare et par kvartaler unna «Rote Flora», hovedsete for de såkalte autonome: tyske venstreekstremister. 20.000 politifolk fra hele landet sto klar til innsats. En rekke fredelige demonstrasjoner gikk av stabelen. Den lille andelen som tilhørte den såkalte «svarte blokken» fikk oppmerksomheten: Sortkledde, delvis maskerte autonome og andre voldsklare ekstremister. En hel bydel (Schanzenviertel) holdt seg innendørs i angst mens demonstranter knuste, plyndret og tente branner. 476 politifolk skal ha blitt skadet, 130 av dem av sin egen tåregass. Også en rekke demonstranter ble skadet. Brannvesenet slukket 161 små og større branner. 186 ble arrestert, blant dem 132 tyskere, åtte franskmenn og syv italienere. Ytterligere 225 ble tatt inn av politiet under demonstrasjonene. Tysk politi har i etterkant etterlyst statsborgere fra flere europeiske land.

Borgermester ba om unnskyldning

Scholz ba onsdag innbyggerne i Hamburg om unnskyldning og takket samtidig politiet for innsatsen. For lite for sent, synes mange. Andre mener at politiets strategi var feilslått – at de gikk for hardt frem og dermed virket unødig provoserende.

Fabian Bimmer, REUTERS/NTB scanpix

At sterke følelser er i sving kunne alle se under onsdagens politiske talkshow «Maischberger»:

Under direktesendingen stormet den profilerte konservative politikeren Wolfgang Bosbach (CDU) ut av studio, ikke akkurat vanlig oppførsel blant tyske politikere. Bosbach «holdt ikke ut» å høre på Jutta Ditfurths (kjent sosiolog, forfatter og representant for «Øko-venstre») kritikk av politiets fremferd i møte med demonstrantene. Ditfurth ble deretter også bedt om å gå, men nektet å forlate stolen.

Høyre mot venstre

Den sittende regjeringen er en storkoalisjon mellom CDU og SPD, og enhver mulighet til å forsterke motsetningene før valget benyttes. Demonstrasjonene er et særlig godt valgkamptema for CDU, skriver blant andre Focus.

I tillegg til at borgermester Scholz er sosialdemokrat, kan de rope på mer indre sikkerhet – dette er alltid et godt valgkamptema for CDU. Dessuten kan de peke på venstreekstremisme som et stort problem. Flere leser Bosbachs dramatiske opptreden under «Maischberger» i dette lyset.

Politiske motstandere forsøker dessuten å knytte venstrepartiet Die Linke til protestene. Særlig bruker høyrepopulistiske Alternative für Deutschland (AfD) volden for alt det er verdt, mot Die Linke – men også mot Merkel.

Temaet er ikke like enkelt for de andre partiene. Representanter for Die Linke og De grønne har i etterkant kritisert politiet for unødig brutalitet, mens utenriksminister Sigmar Gabriel (SPD) har sagt at den som mener at Scholz må gå, må også mene at Merkel må gå.

PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS/NTB scanpix

Journalister på svarteliste

I etterkant av G20-møtet er det også kommet frem at 32 akkrediterte journalister ble fratatt akkrediteringen på stedet. Politiet skal ha operert med en slags svarteliste.

Men hvordan navnene havnet på svartelisten, er uklart. Die Zeit er blant dem som spekulerer i at navn er rapportert inn fra tyrkiske og andre lands sikkerhetstjenester.

Påstanden er tilbakevist av regjeringens pressetalsmann Steffen Seibert. Det tyske journalistforbundet krever en rask oppklaring av hva som skjedde.