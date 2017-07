Russland utviser 755 amerikanske diplomater

– Mer enn 750 amerikanske diplomater må forlate Russland som et resultat av Washingtons egen politikk, sier president Vladimir Putin til den russiske kanalen Rossiya 1.

Ifølge Bloomberg skal Russland fredag ha beordret USA å redusere diplomatisk og teknisk personell på ambassaden og konsulater til 455 innen 1. september. Det er det samme antallet som Russland har i USA.

Det er rundt 1200 ansatte pr. nå, både amerikanske diplomater og lokale russiske ansatte, ifølge Bloomberg.

Desember 2016 utviste Barack Obama 35 russiske diplomater. Da varslet Russland omfattende gjengjeldelse.

#BREAKING 755 US diplomats must leave Russia, President Putin announces — AFP news agency (@AFP) July 30, 2017

Reaksjon på amerikanske sanksjoner

Utvisningene skjer på bakgrunn av de nye sanksjonene mot Russland som fredag ble vedtatt med stort flertall i Kongressen i Washington. Det er ventet at president Donald Trump vil godkjenne dem, til tross for at han har ønsket seg en oppmyking i forholdet til Russland.

Russiske myndigheter var raskt ute med å erklære at de ville svare på sanksjonene. Viseutenriksminister Sergej Riabkov sa søndag til TV-kanalen ABC at Russland vil trappe opp sine reaksjoner hvis USA ikke endrer tilnærming.

USA har tidligere innført en rekke sanksjoner mot Russland. I midten av juni vedtok Senatet sanksjoner mot Russland som en reaksjon på russisk innblanding i valget i fjor, tidligere har USA reagert på landets innblanding i Ukraina.

Forholdet kjølner

– Forholdet mellom USA og Russland vil ikke forbedres med det første, sier Putin ifølge AFP.

Putin skal videre ha sagt at han håper at viktige samarbeidsområder mellom landene, som terrorbekjempelse og atomvåpenkontroll, ikke skal lide på grunn av amerikanernes anti-russiske politikk.

Den amerikanske ambassadøren til Russland, John Tefft, skal ha blitt innkalt til den russiske utenriksministerens kontor for å få overrakt nyheten på fredag morgen meldte The Guardian på fredag.

– Vi har mottatt beskjed fra de russiske myndighetene. Ambassadøren uttrykker sterk skuffelse og protest mot avgjørelsen. Vi har sendt beskjeden til Washington for vurdering, sier en talsperson for ambassaden til The Guardian.

– Hysteri

Under et besøk i Finland torsdag sa Putin at de amerikanske reaksjonene på beskyldningene om russisk innblanding i det amerikanske valget ligner et «anti-russisk hysteri».

– Det ville være sterkt beklagelig om russisk-amerikanske forhold skulle bli ofret for å løse spørsmål knyttet til hjemlig politikk, sa Putin under en felles pressekonferanse med Finlands president Sauli Niinistö.