7000 nye tilfeller av kolera i Jemen hver dag – Røde Kors tror 300.000 er rammet

På en uke er antall mistenkte tilfeller av kolera i Jemen økt fra 193.000 til 246.000, meldte Verdens helseorganisasjon WHO i starten av forrige uke. Nå sprer den dødelige sykdommen seg enda raskere enn forventet. Nye tall viser at over 300.000 er rammet og det oppdages 7000 nye tilfeller pr. dag.

Siden april er 1500 personer i Jemen døde i epidemien, en fjerdedel av dem var barn.

WHOs utsending i landet, doktor Nevio Zagaria, sa tidligere at antall mistenkte tilfeller av sykdommen er tidoblet på to måneder. Dette er landets andre utbrudd av kolera på et halvt år.

300 000 tilfeller av kolera

FN sa i forrige uke at de frykter antall smittede vil passere 300.000 innen utgangen av august. Nye tall fra den Internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC) viser at tallene allerede har passert 300.000 første uken i juli.

Epidemien, som har vart i 10 uker, kommer på toppen av økonomisk kollaps, krig og sult.

– Dette er foruroligende. Vi mistenker nå at vi har passert 300.000 koleratilfeller, og tallet øker med 7000 tilfeller pr. dag, sier ICRC direktør Robert Mardini.

#Yemen #Cholera: Disturbing. We're at 300k+ suspected cases with ~7k new cases/day. 4 most affected areas: Sanaa, Hodeida, Hajjah & Amran. — Robert Mardini (@RMardiniICRC) July 10, 2017

Verdens helseorganisasjon har ikke bekreftet tallene, skriver Reuters.

Krig gjør hjelpearbeidet vanskelig

Kolera sprer seg i skittent vann og forårsaker alvorlig diaré, oppkast og uttørring. Sykdommen er lett å behandle og forebygge, men i Jemen har borgerkrigen ført til et omfattende sammenbrudd både i infrastruktur og helsetjenester, noe som gjør at mange ikke får hjelp i tide.

Uten behandling kan sykdommen føre til død i løpet av få timer.

Regionene som er verst rammet befinner seg vest i Jemen. Dette er krigsherjede områder hvor konflikten mellom den Saudi-ledede koalisjonen slåss mot de Iran-støttede Houthi-rebellene.

Sikkerhetssituasjonen i Jemen gjør hjelpearbeidet vanskelig. Ifølge FN er minst 10.000 sivile drept og nærmere 30.000 såret i krigen, og over 3 millioner mennesker er drevet på flukt fra sine hjem. I tillegg til koleraepidemien, trues også Jemen av en massiv sultkatastrofe.