Amerikanske medier: Pence har sagt til Trump at han ikke har makt til å endre valgresultatet

Visepresidenten skal ha informert Trump om at han ikke kan blokkere utnevnelsen av Joe Biden som USAs neste president.

Visepresident Mike Pence skal ha sagt til Donald Trump at han ikke har makt til å forhindre at Joe Biden overtar som president 20. januar. Foto: GARY CAMERON/Reuters/NTB

6. jan. 2021 10:02 Sist oppdatert nå nettopp

I dag, den 6. januar, er den store dagen. Donald Trumps siste sjanse til å få omgjort valget av demokraten Joe Biden til USAs 46. president. Den siste muligheten til det mange anser som et forsøk på statskupp.

Trumps nederlag skjedde egentlig da han tapte valget den 3. november, med 306 mot 232 valgdelegater. Det nederlaget ble bekreftet 14. desember, da de 50 delstatene bekreftet valgresultatet. Et stort antall søksmål fra Trump-leiren endte med nederlag i domstolene. Trumps forsøk på å presse lokale valgansvarlige er blitt avvist.

Kongressens bekreftelse av presidentvalget, som begynner klokken 19.00 norsk tid i dag, har tradisjonelt vært en formell affære avklart i løpet av en halvtime. Nå har Trump bygget opp en forventning om at alt kan bli endret av Kongressen og at visepresident Mike Pence vil innta en nøkkelrolle.

Mike Pence har gjennom fire år vært lojal til sjefen Donald Trump. Foto: KEVIN LAMARQUE/Reuters/NTB

Kongressens godkjenning vil bli langvarig

Grunnloven slår fast at visepresidenten har en rolle. Han skal åpne 50 konvolutter, en fra hver delstat, og be den samlede Kongressen om å godta valgdelegatene fra hver delstat. På dette stadiet i prosessen kan det bli en opptil to timer lang debatt for hver enkelt delstat dersom minst én representant fra både Senatet og Representantenes hus ber om det.

Det er ventet at dette vil skje for minst tre og kanskje opptil seks delstater. Noen kongressrepresentanter som er lojale overfor Trump, vil fremme hans ubegrunnede påstander om omfattende valgfusk i vippestater han tapte.

Dermed ligger det an til en langvarig diskusjon. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at noen av valgdelegatene vil bli underkjent. Demokratene kontrollerer Representantenes hus, og mange nok republikanske senatorer har sagt at de ikke vil blokkere valget av Biden som president.

Texas-senator Ted Cruz har stilt seg i spissen for en gruppe republikanske senatorer som vil forsøke å utfordre sammensetningen av valgmannskollegiet. Foto: Brynn Anderson/AP/NTB

Vanskelig balansegang for Pence

Det siste trinnet i prosessen er at visepresident Pence skal lese opp hvor mange valgdelegater hver enkelt kandidat har fått, og dermed formelt bekrefte valgresultatet.

Pence skal tirsdag har sagt til president Trump at han mener han ikke har makt til å blokkere resultatet som Kongressen kommer frem til, melder The New York Times. Kilder forteller det samme til TV-kanalen CNN.

Trump har sendt ut en uttalelse der han hevder at presseoppslagene er «fake news» og altså ikke er korrekte. De amerikanske mediene har likevel valgt å stå fast på sin rapportering.

Mike Pence har den siste tiden forsøkt å finne en balansegang mellom å forsøke å fortelle presidenten at han ikke har makt til å omgjøre resultatet av valget, samtidig som han ikke vil komme på kant med Trump. Pence vil nemlig meget gjerne beholde muligheten til å stille som presidentkandidat i 2024, og da med støtte fra Trump, skriver The New York Times.

Senator Mitch McConnell fra Kentucky er majoritetsleder i Senatet. Han har allerede gratulert Joe Biden med valgseieren. Foto: TOM BRENNER/Reuters/NTB

– Mike er en fantastisk fyr

Trump har lagt press på Pence både offentlig og privat. Mandag kveld holdt Trump valgmøte i Georgia. Der snakket han om seremonien i Kongressen onsdag.

– Jeg håper at vår storartede visepresident stiller opp for oss. Han er en fantastisk fyr. Hvis han ikke innfrir, vil jeg selvsagt ikke like ham like godt. Nei da, Mike er en fantastisk fyr, sa Trump.

De færreste tror Pence vil forsøke å underkjenne valget. Dette gjelder også rådgivere som kjenner ham godt. Selv har han imidlertid uttalt seg tvetydig.

– Jeg lover dere dette: Onsdag skal vi få vår dag i Kongressen, sa han på et valgmøte i Georgia.