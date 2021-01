Trump-tilhengere har inntatt kongressbygningen. Politiet er bevæpnet. Det er meldt om skudd.

Politi har trukket våpen ved inngangen til Representantenes hus. De sikter på personer som forsøker å ta seg inn i salen.

Politiet på Capitol Hill i Washington sikter med våpen mot demonstranter som forsøker å trenge seg inn i salen. Foto: J. Scott Applewhite / AP

6. jan. 2021 10:02 Sist oppdatert nå nettopp

Demonstranter som har tatt seg inn i Kongress-bygningen, har slått og banket mot døren inn til Representantenes hus, ifølge.

Politiet har bedt folkevalgte om å ta på seg gassmaske fordi det er tåregass i bygningen.

Trump-tilhengere har tatt seg gjennom sperringene utenfor Kongressen og har kommet seg inn i bygningen. Debatten om godkjenning av valget er stanset. Visepresident Mike Pence er eskortert i sikkerhet.

Visepresident Mike Pence ble eskortert ut av bygningen etter at demonstranter med skuddsikre vester og sørstatsflagg tok seg inn i kongressbygningen.

Inne i Capitol-bygningen skulle Senatet onsdag gjennomføre en debatt og godkjenne valgresultatet. Denne er nå altså stanset.

Flere hundre Donald Trump-supportere tok seg inn i Kongress-bygningen i Washington da Senatet skulle godkjenne valgresultatet og Joe Biden som president. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Politiet møtte demonstrantene med pepperspray og tåregass inne i bygningen.

Ifølge CNN har politiet på Capitol Hill nå bedt om forsterkninger.

Før debatten ble stanset gjorde visepresident Mike Pence det klart at han ikke har myndighet til å hindre utnevningen av Joe Biden til president.

Se direktebilder fra utenfor Kongressen:

Trump-angrep på Pence

Rett etterpå gikk president Trump til Twitter-angrep på Pence:

«Mike Pence hadde ikke mot til å gjøre det som skulle blitt ha blitt gjort for å beskytte landet vårt og grunnloven. (...) USA krever sannheten!»

Minutter senere ba Trump demonstranter om å holde seg fredelige.

– Vær så snill og støtt vårt Capitol-politi og annet politi. De er virkelig på vår side. Hold dere fredelige! oppfordrer Trump på Twitter.

En video på Twitter, lagt ut av en Washington Post-journalist, viser mange personer som beveger seg forbi barrikadene mens det blir ropt «USA, USA».

En mistenkelig pakke er også funnet i området, ifølge politiet på Capitol Hill.

Ordføreren i Washington D.C. har innført portforbud fra klokken 18 lokal tid. Portforbudet gjelder frem til klokken 6 torsdag.

Det var Pence som formelt skulle lese opp og godkjenne valgresultatet i Senatet onsdag kveld. Seansen startet klokken 19 norsk tid og var ventet å pågå i flere timer.

Ved møtestart ble det lagt inn protester på valgopptellingen i Arizona, Georgia og Pennsylvania. Alle disse protestene skal så debatteres.

Trump-tilhengere demonstrerte i Washington onsdag. Det var sammenstøt med politi, og flere demonstranter brøt seg gjennom barrikader utenfor kongressbygningen på Capitol Hill. Foto: Julio Cortez / AP

Mens debatten pågikk inne i Capitol-bygningen i Washington, brøt flere hundre personer barrikadene på baksiden. To bygninger, James Maddison Memorial Building som huser Kongressbiblioteket, og Cannon House Office Building, er blitt evakuert. Ansatte ved Kongressen ble bedt av politiet om å forlate bygningen.

Kongressmedlemmer skal ha barrikadert seg inne på kontorene sine for å være i sikkerhet.

President Donald Trump hadde lagt hardt press på Pence om å nekte å godkjenne Bidens seier. Men Pence sa altså i Senatet onsdag kveld at han ikke har myndighet til å gjøre det.

Joe Biden fikk 306 valgmannsstemmer, mens Trump fikk 232.

McConell kritiserte Trump

Republikanernes majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, advarte i debatten onsdag mot å underkjenne valgresultatet. Han uttalte seg også tydelig kritisk om president Donald Trump, noe han ikke har gjort tidligere.

– Jeg støttet Trumps rett til å bringe opptellingen inn for domstolene, men alle søksmålene er blitt avvist. Hvis vi går mot domstolene, vil det skade vår republikk for alltid, sa McConnell.

Trump: Jeg gir aldri opp

Utenfor Det hvite hus litt tidligere på dagen talte Trump til demonstrantene som hadde møtt opp for å støtte ham og samtidig protestere mot valgresultatet.

Her kunngjorde han at han ikke vil gi seg eller erklære nederlag.

Stort oppmøte på demonstrasjon til støtte for Donald Trump utenfor Det hvite hus onsdag. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Den sittende presidenten sa også at han håpet og regnet med at Pence «gjør det riktige i kveld». Visepresidenten er den som formelt må godkjenne valgresultatet i Senatet onsdag kveld, men Pence har ikke makt til å omgjøre valgresultatet selv om Trump ber han om ikke å godkjenne Biden som vinner.

Det gjorde også Pence det klart i Senatet litt senere på dagen.

Angrep mediene

I talen gikk Trump også rett til angrep mot mediene og sa at han ville legge frem bevis i dag om at han egentlig vant valget.

Trump har feilaktig påstått at han vant valget, og mange av hans tilhengere tror også dette er sant.

Mange tilhengere så onsdagens demonstrasjon som en siste mulighet til å få omgjort valgresultatet samme dag som Kongressen skal stemme for å sertifisere Joe Biden som valgvinner.

Demonstranter har møtt opp for å støtte Trump og protestere mot den formelle godkjenningen av valgresultatet. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Egentlig en formalitet

I dag, den 6. januar, er den store dagen. Donald Trumps siste sjanse til å få omgjort valget av demokraten Joe Biden til USAs 46. president. Den siste muligheten til det mange anser som et forsøk på statskupp.

Trumps nederlag skjedde egentlig da han tapte valget 3. november, med 306 mot 232 valgdelegater. Det nederlaget ble bekreftet 14. desember, da de 50 delstatene bekreftet valgresultatet. Et stort antall søksmål fra Trump-leiren endte med nederlag i domstolene. Trumps forsøk på å presse lokale valgansvarlige er blitt avvist.

Kongressens bekreftelse av presidentvalget, som begynte klokken 19.00 norsk tid i dag, har tradisjonelt vært en formell affære avklart i løpet av en halvtime. Nå har Trump bygget opp en forventning om at alt kan bli endret av Kongressen, og at visepresident Mike Pence vil innta en nøkkelrolle.

Visepresident Mike Pence skal ha sagt til Donald Trump at han ikke har makt til å forhindre at Joe Biden overtar som president 20. januar. Foto: Gary Cameron/Reuters/NTB

Mike Pence har gjennom fire år vært lojal til sjefen Donald Trump. Foto: Kevin Lamarque/Reuters/NTB

Kongressens godkjenning vil bli langvarig

Grunnloven slår fast at visepresidenten har en rolle. Han skal åpne 50 konvolutter, en fra hver delstat, og be den samlede Kongressen om å godta valgdelegatene fra hver delstat. På dette stadiet i prosessen kan det bli en opptil to timer lang debatt for hver enkelt delstat dersom minst én representant fra både Senatet og Representantenes hus ber om det.

Det er ventet at dette vil skje for minst tre og kanskje opptil seks delstater. Noen kongressrepresentanter som er lojale overfor Trump, vil fremme hans ubegrunnede påstander om omfattende valgfusk i vippestater han tapte.

Dermed ligger det an til en langvarig diskusjon. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at noen av valgdelegatene vil bli underkjent. Demokratene kontrollerer Representantenes hus, og mange nok republikanske senatorer har sagt at de ikke vil blokkere valget av Biden som president.

Texas-senator Ted Cruz har stilt seg i spissen for en gruppe republikanske senatorer som vil forsøke å utfordre sammensetningen av valgmannskollegiet. Foto: Brynn Anderson/AP/NTB

Vanskelig balansegang for Pence

Det siste trinnet i prosessen er at visepresident Pence skal lese opp hvor mange valgdelegater hver enkelt kandidat har fått, og dermed formelt bekrefte valgresultatet.

Mike Pence har den siste tiden forsøkt å finne en balansegang mellom å forsøke å fortelle presidenten at han ikke har makt til å omgjøre resultatet av valget, samtidig som han ikke vil komme på kant med Trump. Pence vil nemlig meget gjerne beholde muligheten til å stille som presidentkandidat i 2024, og da med støtte fra Trump, skriver The New York Times.

Senator Mitch McConnell fra Kentucky er majoritetsleder i Senatet. Han har allerede gratulert Joe Biden med valgseieren. Foto: Tom Brenner/Reuters/NTB

– Mike er en fantastisk fyr

Trump har lagt press på Pence både offentlig og privat. Mandag kveld holdt Trump valgmøte i Georgia. Der snakket han om seremonien i Kongressen onsdag.

– Jeg håper at vår storartede visepresident stiller opp for oss. Han er en fantastisk fyr. Hvis han ikke innfrir, vil jeg selvsagt ikke like ham like godt. Nei da, Mike er en fantastisk fyr, sa Trump.