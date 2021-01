Proud Boys-leder løslatt – forbys å være utendørs i Washington

Den høyreekstreme gruppen Proud Boys' leder er løslatt fra varetekt dagen etter at han ble pågrepet i Washington. Han forbys å oppholde seg utendørs i byen.

Proud Boys-leder Henry «Enrique» Tarrio er løslatt fra varetekt, men får ikke bevege seg utendørs i Washington fram til neste rettsmøte. Foto: Allison Dinner / AP / NTB

NTB-AP-DPA

Nå nettopp

36 år gamle Henry «Enrique» Tarrio ble pågrepet idet han ankom Washington D.C. mandag. Begrunnelsen var at han angivelig satte fyr på et Black Lives Matter-flagg i en historisk svart kirke i hovedstaden.

Han er siktet for ødeleggelse av annens eiendom. Tarrio var i besittelse av to våpenmagasiner med 60 runder ammunisjon da han ble pågrepet mandag, ifølge rettsdokumenter.

Videoopptak tirsdag viste Tarrio omfavne sine tilhengere etter løslatelsen tirsdag.

Selv om han nå er løslatt, forbys han å være utendørs i Washington inntil neste rettsmøte, har en dommer besluttet.

Det betyr at Tarrio ikke kan være til stede under demonstrasjonen til støtte for president Donald Trump onsdag. Demonstrasjonen skal være en protest mot at Kongressen samme dag skal sertifisere vinneren av presidentvalget. Proud Boys ventes å delta i protesten for å støtte Trumps ubegrunnede påstander om valgfusk.

Proud Boys ble landskjent etter den første presidentdebatten i oktober da Trump ba gruppen «tre tilbake og stå klar».