Kraftig eksplosjon i Nashville

Nødmannskaper har rykket ut etter en eksplosjon i sentrum av byen Nashville i Tennessee. Svart røyk og flammer er blitt observert fra området.

Foto: Andrew Nelles / The Tennessean

NTB-AP

6 minutter siden

Bygninger rundt ristet og det ble hørt et kraftig smell. Politi og brannvesen har rykket ut til stedet.

Det er foreløpig ikke kjent om noen er skadd.

Fox17 skriver at brannvesenet og politiet bekrefter at det har vært en eksplosjon og at det er en pågående hendelse. De har ikke ytterligere opplysninger.