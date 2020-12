Borgermesteren i Nashville: - Det ser ut som en bombe har gått av.

Tre personer er brakt til sykehus etter det som trolig var en bilbombe eksploderte i sentrum av byen Nashville i Tennessee.

En eksplosjon i Nashville i morgentimene i dag. Foto: ANDREW NELLES/TENNESSEAN.COM / X02835

25. des. 2020 15:14 Sist oppdatert nå nettopp

Nashvilles borgermester John Cooper beskriver skadene som omfatteende.

Han anslo at omkring 20 bygninger er berørt av eksplosjonen og den etterfølgende brannen. I hvilket omfang bygningene er skadet er usikkert.

Tre personer ble skadet og er brakt til sykehus.

Deler av sentrum av byen er nå stengt av.

– Det ser ut som om en bombe har gått av, sa han, men la til at det er for tidlig å konkludere.

Det er varslet det kommer en oppdatering lørdag morgen.

Eksplosjonen skjedde omkring klokken 06.30 lokal tid. Politiet melder at eksplosjonen er gjort med hensikt, skriver avisen The Tennessean.

Det var ved 6-tiden at en politipatrulje fikk beskjed om en bil det var noe mistenkelig ved. Bilen var parkert utenfor en bygning som huser telefonselskapet AT & T i sentrum av Nashville.

Politipatruljen tilkalte bombeeksperter. Før disse rakk frem smalt det, ifølge avisen.

Alle nødetatene rykket ut.

Både føderalt og lokalt politi deltar i etterforskningen. Det var først meldt om omfattende bygningsskader. Men dette er ikke bekreftet, skriver avisen.

Nashville er delstatshovedstaden i Tennessee. Byen er på Oslos størrelse med rundt 700.000 innbyggere og er ikke minst kjent som en slags hovedstad for countrymusikken.

Slik så det ut i gaten der eksplosjonen skjedde. Foto: Mark Humphrey / AP

Kraftig eksplosjon

Eksplosjonen var kraftig. Bygninger rundt ristet, og det ble hørt et kraftig smell. En rekke alarmer i bygningene rundt gikk av på grunn av eksplosjonen.

Gjester fra et hotell like ved ble evakuert til et idrettsanlegg. I gaten der bilen sto er en rekke trær sotet ned av brannen.

I en parkert bil

En talsmann for nødetatene sier til TV-stasjonen WKRN at det var en parkert bil som eksploderte, noe som resulterte i skader på flere bygninger i området.

Tjenestemenn sier til WKRN at eksplosjonen var kraftig.

– Det kjentes ut som en bombe, så stor var den, sier Buck McCoy, som bor i området.

– Alle vinduene mine, hvert eneste ett, ble blåst inn. Dersom jeg hadde stått der, hadde det vært forferdelig, sier han.

– Rundt fire biler står i brann, forteller McCoy.