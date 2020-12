«Kunngjøringer» om bombe fra bobil før eksplosjon. Smell rystet Nashville 1. juledag.

Det skal ha kommet kunngjøringer fra en parkert bobil før den gikk i luften. Det opplyser politiet i Nashville i Tennessee.

En eksplosjon i Nashville i morgentimene i dag. Foto: ANDREW NELLES/TENNESSEAN.COM, Reuters

25. des. 2020 15:14 Sist oppdatert nå nettopp

Litt før klokken 6 om morgenen 1. juledag fikk politiet melding om skudd i sentrum av Nashville. De rykket ut, men fant ingen tegn til skyting. I stedet oppdaget betjentene en bobil de syntes var mistenkelig. De tilkalte bombegruppen.

Mens de ventet, gikk bilen i luften. Slik beskrev politiet talsmann Don Aaron det som skjedde.

Advarte om bombe

Senere på dagen opplyste politiet at det hadde kommet kunngjøringer fra bobilen. Budskapet var at en bombe ville gå av om 15 minutter. Derfor ble bombegruppen tilkalt. Politiet vet ikke om det var noen i bobilen da den gikk i luften.

Sentrum av Nashville ble rystet av eksplosjonen. I bygninger ni kvartaler unna kjente man smellet. I gatene sto ødelagte biler. Trær gikk over ende. Knust glass og ødelagte mursteiner lå utover fortauer og kjørefelt. Tre ble bragt til sykehus. Ingen av dem var kritisk skadet.

– Ser ut som bombe

Nashvilles borgermester John Cooper beskriver skadene som omfattende.

Han anslo at omkring 20 bygninger er berørt av eksplosjonen og den etterfølgende brannen. I hvilket omfang bygningene er skadet er usikkert.

Deler av sentrum av byen er nå stengt av.

– Det ser ut som om en bombe har gått av, sa borgermesteren. Han la til at det er for tidlig å konkludere.

Det er varslet det kommer en oppdatering senere fredag.

Eksplosjonen fant sted på 2. avenue i Nashville nær krysset ved Commerce street. Foto: Nashville Fire Dept.

Nær barer og restauranter

Eksplosjonen skjedde omkring klokken 06.30 lokal tid. Politiet melder at eksplosjonen er gjort med hensikt, skriver avisen The Tennessean.

Bilen var parkert omtrent 150 meter fra en bygning som huser telefonselskapet AT&T. Dette er delstatens høyeste bygning. Den kalles også Batman-bygningen på grunn sitt utseende med to spir.

I strøket er det også en rekke barer og restauranter.

Alle nødetater rykket ut. Både føderalt og lokalt politi deltar i etterforskningen. FBI tar ledelsen.

– Vi skal finne ut hva som skjedde, sier Matt Foster fra FBI.

Han og talsmenn fra flere etater møtte pressen klokken 1 lokal tid.

– Vi har spor vi følger opp, men vi ønsker oss tips fra publikum, sa Foster.

Nashville er delstatshovedstad i Tennessee. Byen er på Oslos størrelse med rundt 700.000 innbyggere. Den er ikke minst kjent som en slags hovedstad for countrymusikk.

Slik så det ut i gaten der eksplosjonen skjedde. Foto: Mark Humphrey / AP

Kraftig eksplosjon

Eksplosjonen var kraftig. Bygninger rundt ristet, og det ble hørt et kraftig smell. En rekke alarmer i bygningene rundt gikk av på grunn av eksplosjonen.

Gjester fra et hotell like ved ble evakuert til et idrettsanlegg. I gaten der bilen sto, er en rekke trær sotet ned av brannen.

– Vinduene blåst inn

– Det kjentes ut som en bombe, så stor var den, sier Buck McCoy, som bor i området.

– Alle vinduene mine, hvert eneste ett, ble blåst inn. Dersom jeg hadde stått der, hadde det vært forferdelig, sier han til Associated Press.

Han sier at han hørte skudd omtrent et kvarter før smellet.