De stormet Kongressen for Trump. Nå havner de i arresten én etter én.

Mannen med hornene ble lørdag arrestert. Mange andre, inkludert en folkevalgt fra Vest-Virginia, er også blitt siktet for lovbrudd etter stormingen av Kongressen.

Med det amerikanske flagget i ansiktet, horn på hodet og bærende på en megafon, ble Jake Angeli en av de mest profilerte demonstrantene som inntok Kongressen. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/NTB

Tor Arne Andreassen Journalist i utenriksredaksjonen

NTB

7 minutter siden

Verdens kanskje mest kjente Trump-opprører akkurat nå, den såkalte horn-mannen, er blitt arrestert.

Jacob Anthony Chansley, også kjent som Jake Angeli, fra Arizona, var en av de mange Trump-tilhengerne som onsdag banet seg vei inn i Kongressen. Han er siktet for med vilje å ha tatt seg inn på et avsperret område, opplyser det amerikanske justisdepartementet i en pressemelding.

Chansley ble arrestert lørdag. Ifølge amerikanske medier er han skuespiller, en aktiv agitator for konspirasjonsnettverket Qanon og ihuga Trump-tilhenger.

Han ringte selv inn til FBI og bekreftet at det var han som figurerte i flere bilder fra opprøret, blant annet sittende i visepresidentens stol i Senatet. CNN skriver at politirapporten om pågripelsen av Angeli er en av de sterkeste indikasjonene på at det var et koordinert opprør som fant sted.

– Chansley opplyste at han kom som del av en gruppeinnsats, med andre patrioter fra Arizona, etter at presidenten ba om at alle patrioter måtte komme til Washington 6. januar, heter det i politirapporten.

Lokale medier slo leir utenfor hjemmet til Adam Johnson i Florida. Han er blitt berømt for å ha stukket av med talerstolen til Nancy Pelosi. Foto: Octavio Jones/Reuters/NTB

Tok med seg talerstolen til Pelosi. Arrestert i Florida.

Amerikanske justismyndigheter og politi har gjort det klart at de aggressivt vil straffeforfølge Trump-tilhengerne som onsdag tok seg forbi politisperringene og inn i Kongressbygningen.

Fredag ble Adam Johnson (36) pågrepet i Florida. Han ble avbildet inne i Capitol da han kom bærende på talerstolen til speaker Nancy Pelosi, en av USAs mektigste politikere.

Nå er han siktet for å ha tatt seg ulovlig inn på avsperret område og for å ha stjålet offentlig eiendom.

Et søk i åpne kilder ledet politiet til Johnson, skriver Justisdepartementet.

Derrick Evans er folkevalgt i Vest-Virginia, men deltok likevel entusiastisk i stormingen av Kongressen i Washington DC. Fredag ble han siktet og fremstilt for retten i hjemstaten. Foto: Sholten Singer/The Herald-Dispatch/AP/NTB

Folkevalgt livestreamet opptøyene på Facebook

Justisdepartementet opplyser at Derrick Evans (35), en mann som nylig ble stemt inn i den lovgivende forsamlingen i Vest-Virginia, ble fremstilt for retten i Huntington i hjemstaten fredag. Han er siktet for å ha tatt seg inn på avsperret område med vold og for brudd på offentlig ro og orden.

Evans livestreamet på Facebook i det han og de andre Trump-tilhengerne stormet inn i Kongressbygningen.

I videoen kan man høre at han roper ut «vi er inne, vi er inne» i det han kommer seg inn døren til Capitol.

Sakene er blitt etterforsket av FBI og Capitol Police og vil bli ført for retten av den føderale påtalemyndigheten i Washington DC.

Politiets bilde av Richard Barnett (60). Han ble arrestert i hjemstaten Arkansas, siktet for å ha tatt seg inn i Kongressbygningen ulovlig. Han ble avbildet i det han la beina på bordet til Nancy Pelosi. Foto: Washington County police/Reuters/NTB

La beina på bordet til Pelosi. Hevder han ble dyttet inn.

Mannen som ble avbildet med beina på bordet på Nancy Pelosis kontor, er også blitt arrestert.

Det meldte NBC News fredag. Mannen er identifisert som Richard Barnett. Han leder en gruppering som jobber for retten til å bære våpen i Arkansas.

Da han møtte på en New York Times-reporter i etterkant av opptøyene, hevdet han at han ble «dyttet inn i bygningen» av folkemengden. Samtidig skrøt han av hendelsen. Han viftet med en konvolutt med Nancy Pelosis navn på og sa han hadde lagt igjen en mynt som betaling.

Fredag ble det kjent at Nancy Pelosis datamaskin ble stjålet under opptøyene. Det har ikke kommet informasjon som knytter Barnett til dette tyveriet.

To politibetjenter mistenkt for deltakelse i kongresstormingen

Flere amerikanske medier melder at politiet i Seattle har suspendert to betjenter, på grunn av mistanke om at de deltok i opprøret i Washington D.C. onsdag.

– I dag ble Seattle-politiet kjent med at minst to betjenter var i Washington D.C. onsdag. Seattle-politiet støtter alle lovlige uttrykk for ytringsfriheten, men den voldelige mobben og hendelsene som fant sted ved kongressbygningen var ulovlige og førte til at en annen politibetjent omkom, sier Seattles politisjef Adrian Diaz i en uttalelse fredag kveld.

Dersom etterforskningen konkluderer med at de to betjentene deltok i opprøret, lover Diaz at han vil sparke dem umiddelbart.

Politiet har bedt pubikum om å hjelpe dem med å identifisere dem som tok seg inn i Kongressbygningen. Foto: MIKE THEILER/Reuters/NTB

– Jeg gikk bare inn en åpen dør

Det mangler ikke på bortforklaringer fra Trump-tilhengere som har havnet i trøbbel etter opptøyene.

Jenny Cudd, som eier blomsterbutikken Becky’s Flowers i Midland i Texas, la ut en video av seg selv der hun skrøt av å ha brutt seg inn på kontoret til demokraten Nancy Pelosi.

Fredag strømmet det på med kritisk omtale av blomsterbutikken, og Cudd ble omtalt som forræder og innenlandsk terrorist.

Nå hevder hun at hun ikke personlig brøt seg inn på Pelosis kontor, og at hun heller ikke ødela noe mens hun var inne i Senatet.

– Jeg gikk inn en åpen dør sammen med flere andre, sier hun.

Butikkjeden Rouses Markets og eieren Donald Rouse i Louisiana er også i hardt vær etter at han dukket opp på bilder fra stormingen av Senatet. Han hevder å ha forlatt bygningen før det kom til voldsomheter.

– Jeg er forferdet over volden og ødeleggelsene vi var vitne til og den smerte det påførte mange. Landet vårt trenger desperat samling, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å bli del av den prosessen, sier han.

Det gikk meget hardt for seg under opptøyene. Fem personer døde, inkludert en politimann. Foto: SHANNON STAPLETON/Reuters/NTB

Utlover dusør for å finne bombemenn

USAs føderale politi FBI har utlovet 50.000 dollar, drøyt 420.000 kroner, for tips om hvem som utplasserte rørbomber utenfor kontorene til Republican National Committee og Democratic National Committee.

De to bombene ble funnet samtidig med at Senatet ble stormet, men ble uskadeliggjort før de eksploderte.

Et overvåkingsbilde offentliggjort av FBI, viser en mulig mistenkt, iført grå hettejakke, svarte bukser og hansker, bærende på en gjenstand som kan ha vært en rørbombe.

En politimann bruker pepperspray mot en demonstrant som hopper inne i Kongressbygningen. Foto: Kevin Dietsch/Reuters/NTB

Samler informasjon

FBI har også etablert et nettsted der de samler informasjon, bilder og videoer av Trump-tilhengerne som deltok i stormingen på Capitol Hill.

Mange av deltagerne tok selv bilder og delte dem i sosiale medier, og aktivister bistår også med å spore opp disse og overlevere dem til FBI.

Jobben ble gjort lettere ved at mange av deltagerne ikke bar munnbind, til tross for koronapandemien som herjer i USA.

Mannen med rød hatt hadde adgangskortet fra jobben rundt halsen. Nå har han fått sparken. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/NTB

Identifiserte seg selv med arbeidsgiverens adgangskort

I tillegg til juridisk trøbbel, er det mange som har fått problemer med arbeidsgiveren etter opptøyene.

Navistar Direct Marketing i Maryland opplyser at de har sparket en ansatt som deltok og som bar selskapets banner rundt halsen. De ønsker ikke å navngi vedkommende, men sier at de ikke ønsker «folk som med sin farlige oppførsel setter andres liv og helse i fare» i sine rekke

Datafirmaet Cogensia i Chicago sparket fredag kveld sin sjef Bradley Rukstales, som ble pågrepet i forbindelse med stormingen.

– Beslutningen ble tatt fordi handlingene hans ikke var i tråd med Cogensias verdier, opplyser etterfølgeren Joel Schiltz i en kunngjøring.

Brannmannen Andy Williams fra Orlando i Florida er suspendert fra stillingen og etterforskes for sin deltagelse, mens andre frivillig har sagt opp sine jobber etter at aktivister har lagt press på arbeidsgiverne deres.