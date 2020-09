«Kan du holde kjeft, mann!». Nattens debatt ble et verbalt gateslagsmål.

NEW YORK/LAFAYETTE (Aftenposten): Etter 100 minutter med avbrytelser og skittkasting, har Donald Trump fortsatt et stort problem. Her er det viktigste å ta med seg fra nattens debatt.

30. sep. 2020 05:03 Sist oppdatert nå nettopp

Den første TV-debatten mellom Donald Trump (74) og Joe Biden (77) ble på forhånd regnet som en av de viktigste hendelsene i valgkampinnspurten.

Natt til onsdag barket de to sammen i Cleveland i Ohio foran millioner av TV-seere.

