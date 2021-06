- Oh my God. Jeg er i munnen på en hval, og han prøver å svelge meg!

En amerikansk hummerfisker sier han ble slukt av en knølhval mens han dykket utenfor kysten av delstaten Massachusetts fredag.

Hummerfiskeren Michael Packard (t.h) overlevde møtet med giganthvalen, og poserer her i sykesengen på Cape Cod Hospital i Hyannis i Massachusetts. Knølhvalen som er avbildet her ble fotografert ved kysten av Ecuador. Foto: Shutterstock/Privat

12. juni 2021 09:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg var i den lukkede munnen i rundt 30 til 40 sekunder før han steg til overflaten og spyttet meg ut, forteller Michael Packard selv på Facebook.

Mannen ble innlagt på sykehus, men slapp unna hendelsen med blåmerker og mindre skader. Trolig bare et kne ute av ledd, ifølge BBC.

Han skal ha vært rundt ti meter under vannoverflaten da det skjedde. Til lokalavisen Cape Cod Times forteller han at han plutselig kjente et voldsomt dytt før alt ble svart.

Slik skildrer en lokal NBC-journalist i Boston det som skjedde på Twitter:

Trodde først det var hai

Packard trodde først at han hadde blitt angrepet av en hai, men oppdaget raskt at det ikke var noen skarpe tenner, og han hadde ingen sår.

Han strevet en stund før han begynte å se lys.

– Så gikk det opp for ham at han var inne munnen til en hval.

Jeg tenkte: Oh my God – jeg er i munnen til en hval, og han prøver å svelge meg! forteller Packard til CNN/ WBZ.

Packard sier han hadde oksygenflaskene på ryggen inne i hvalmunnen.

– Jeg tenkte: Nå skal jeg dø.

– Tankene gikk gjennom hodet mitt: Jeg puster. Skal jeg fortsette å puste her inne i hvalens munn til jeg slipper opp for luft?

Så sa han til seg selv: «OK. Det var det. Nå skal jeg dø».

- Jeg tenkte på kona og barna mine, sier han. – Det var ingen måte jeg kunne komme meg ut på.

Hvalen begynte å kaste hodet frem og tilbake før han plutselig ble spyttet ut, ifølge Packard.

Packard ble kastet opp i luften og landet i vannet.

– Jeg var fri og lå bare der og fløt, forteller han.

Vennen Josiah Mayo var med Packard på fisketuren. Han skal ha vært vitne til en «eksplosjon av vann» da hvalen steg til overflaten.

Klarer ikke å spise mennesker

Knølhvaler har stor munn, men svelget er for trangt til å spise et menneske, ifølge Jooke Robbins som forsker på hvaler ved Center for Coastal Studies i Provincetown i Massachusetts.

Hun har aldri hørt om lignende historier før, men sier hun ikke har noen grunn til å betvile historien, blant annet fordi hun kjenner de som er involvert.

Dykkeren har trolig bare vært på feil sted til feil tid, ifølge Robbins. Det er ikke sikkert at hvalen oppdaget at noe annet også var i veien.

– Når de fisker, kommer de i stor fart, åpner munnen og sluker fisken og vannet svært raskt, sier hun til nyhetsbyrået AFP.