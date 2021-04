Slik kunne det skje at nok en svart person ble skutt av politiet – til tross for klare våpenregler

Politiet sier betjenten som skjøt 20 år gamle Daunte Wright tok feil våpen, men tydelige regler i våpenbruk skal forhindre at folk blir alvorlig skadet. Nå vekker politidrapet harme i Minneapolis, samtidig som George Floyd-rettssaken pågår.

Med paraplyer og gassmasker møtte demonstrantene opp for å vise sin motstand mot politivold mot svarte personer. Foto: John Minchillo, AP/NTB

14. apr. 2021 14:58 Sist oppdatert nå nettopp

De tre siste dagene har det vært massive demonstrasjoner i byen Minneapolis i delstaten Minnesota etter at nok en svart mann ble drept av politiet.

Søndag skjøt politiet 20 år gamle Daunte Wright. Minnesota-politiet stoppet Wright tidlig søndag ettermiddag for brudd på trafikkreglene. Da politiet oppdaget at de hadde arrestordre på ham, ville de pågripe ham. Da 20-åringen ikke lot seg pågripe, ble han skutt av politiet før han satte seg i bilen og kjørte bort, kræsjet og senere ble erklært død.

Hendelsen utløste kraftige protester og sammenstøt mellom demonstranter og politi.

I 2020 var det også flere sammenstøt mellom demonstranter og politi på grunn av svarte som døde etter sammenstøt med politiet. I Louisville i Kentucky ble Breonna Taylor (26) drept, mens 27 år gamle Rayshard Brooks ble skutt og drept i Atlanta i Georgia fordi han motsatte seg pågripelse.

Minnesota har det siste året vært hovedsetet for Black lives matter-bevegelsen. Drapet på Wright skjedde mindre enn 20 kilometer fra rettssalen hvor George Floyd-saken pågår, skriver The New York Times.

Hendelsen har på ny satt sinnene i kok i Minneapolis. Wright-saken har også vekket sterke reaksjoner ellers i USA.

Hvordan kunne det skje?

Det var politibetjent Kim Potter (26) som avfyrte skuddene mot Wright. Hun ville avfyre en elektrosjokkpistol, men tok ifølge politiet feil våpen.

I filmen som ble tatt opp av kameraet på uniformen, kan det høres at hun roper «taser, taser», navnet på elektrosjokkvåpenet.

Politisjefen i Minneapolis, Tim Gannon, sa at han trodde Potter ved et uhell trakk tjenestevåpenet i stedet for en elektrosjokkpistol. Både Potter og politisjefen kunngjorde tirsdag at de trekker seg etter skytingen.

The New York Times skriver at mesteparten av politibetjentene, inkludert Brooklyns Center hvor Potter jobbet, har standardregler for hvor hvordan man skal unngå dødelige feiltagelser av taser og pistol.

Tydelige forskjeller

For å forhindre at man skyter med feil våpen skal taseren og pistolen bæres på forskjellige side av kroppen. Hvis man er høyrehendt, skal pistolen være på høyresiden, og taseren på motsatt side. Taseren er også laget med tydelige farger og forskjellige grep.

En slik taser blir brukt av politiet i Minneapolis. Politiet mener at betjenten som skjøt og drepte Wright tok feil av en slik taser og en pistol. Foto: MIKE BLAKE, Reuters/NTB

– I de fleste saker hvor en betjent trekker en pistol istedenfor en taser, så er det under forvirring i en stresset situasjon, sier Ed Obayashi, politiekspert og fungerende sheriff i California til avisen.

Han sier videre at en feiltagelse kan skje når en betjent har begge våpnene på en side, eller hvor taseren er festet på en slik måte at det er lettere å ta taseren med en kryssbevegelse med den favoriserte hånden.

I protokollen for bruk av våpen står det også at man skal gjøre en innsats for å sikte på den nedre delen av kroppen. Wright ble skutt i brystet, ifølge rettsmedisineren i Hennepin.

Kroppskameraet fra hendelsen viser ikke hvordan Potter bar våpnene, men viser at kollegaen hennes har våpnene på forskjellige sider av kroppen, slik at man lett kan nå begge våpnene med den favoriserte hånden.

The New York Times skriver at Potter uansett kan ha brutt våpenprotokollen, selv om hun hadde brukt taseren og ikke pistolen.

I de fleste lignende saker hvor pistol er blitt brukt istedenfor pistol ved en feiltagelse, er det ifølge avisen, liten eller ingen fengselsstraff.

Katie Wright, moren Daunte Wrigh møtte pressen på tirsdag, lokal tid. Foto: Jim Mone, AP/NTB

Kraftige demonstrasjoner

I tre dager på rad har det vært demonstrasjoner i Minneapolis-forstaden Brooklyn Center.

Det startet samme dag som Wright ble drept. Søndag kveld samlet flere hundre personer seg utenfor politistasjonen i Brooklyn Center. Demonstranter som bar på Black lives matter-bevegelsens flagg, hoppet på politibiler, konfronterte politibetjenter og gikk rolig i rekker med hendene i været. Politiet skjøt tåregass mot demonstrantene, ifølge en AFP-journalist på stedet.

Etter det innførte ordføreren portforbud. Ved midnatt ble nasjonalgarden utplassert på stedet. Tross portforbudet samlet rundt hundre demonstranter seg utenfor politistasjonen i Brooklyn Center mandag, der de ropte Wrights navn og viste skilt med påskrifter som «Hvorfor døde Daunte?» og «Ikke skyt».

Som følge av de store demonstrasjonene natt til mandag styrket politiet tilstedeværelsen sin. Det var ventet at antall soldater fra nasjonalgarden ville mer enn dobles, til over tusen mandag kveld.

Til tross for det markante sikkerhetsoppbudet var mer enn 1.000 personer samlet til nye demonstrasjoner utenfor politistasjonen tirsdag kveld. Der er sikkerheten kraftig styrket, med sperringer i betong, politi i opprørsutstyr og soldater fra nasjonalgarden.

Det er blitt iverksatt store sikkerhetstiltak i byen hvor demonstrasjonene pågår. Foto: John Minchillo / AP

Presidenten kondolerer

President Joe Biden har kondolert familien, og oppfordret mandag folk til å beholde roen, etter å ha sett politiets video av hendelsen.

– Vi vet at sinnet, smerten og traumene hos svarte amerikanere er ekte, sa Biden fra Det hvite hus, før han la til at det «ikke rettferdiggjør vold og plyndring».

Rettssaken snart over

Samtidig som demonstrasjonene pågår er det ventet at rettssaken motpolitimannen Derek Chauvin som er tiltalt for drap på George Floyd, går mot slutten. Sluttprosedyre er ventet neste mandag.

Derek Chauvins forsvarer Eric Nelson ba mandag dommeren om å isolere juryen i saken.

Hendelsen utløste natt til mandag demonstrasjoner i Minneapolis, og Nelson argumenterte med at dette kunne påvirke jurymedlemmene i Chauvins disfavør dersom de ikke ble isolert.