Folkemord, sa Biden. Det kan få konsekvenser.

– Vi gjør ikke dette for å plassere skyld, men for å passe på at det aldri skjer igjen, sier president Joe Biden.

USAs president, Joe Biden, og Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, under et møte i mars 2016. På den tiden var Biden visepresident for Barack Obama. Foto: Joshua Roberts, Reuters/NTB

24. apr. 2021 18:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Folkemord, sa USAs president Joe Biden lørdag 24. april.

Datoen var langt fra tilfeldig. Dagen markerer årsjubileet for folkemordet på armenerne, som fant sted mellom 1915 og 1920. Da mistet mellom en og to millioner armenere livet til osmanske militærstyrker – dagens Tyrkia.

I årevis har verdensledere gått i sirkler rundt ordet folkemord. Årsaken er at Tyrkia har slått hardt ned på land som erkjenner det.

At Biden nå sier folkemord, er historisk og en stor seier for Armenia. Men konsekvensene kan bli store.

Advarte Erdogan

Biden erkjente folkemordet i en uttalelse lørdag ettermiddag.

– Vi gjør ikke dette for å plassere skyld, men for å passe på at det aldri skjer igjen, sa han.

Kvelden før ble folkemordet markert med tradisjonelle seremonier i Jerevan, hovedstaden i Armenia.

Armenere tok del i fakkeltog natt til 24. april for å markere 106-årsdagen for folkemordet. Foto: Vahram Baghdasaryan, Reuters/NTB

Rykter om at Biden ville si F-ordet, har sirkulert i amerikanske medier i ukevis. Fredag snakket han på telefonen med Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan.

Det var første gang de to lederne snakket sammen siden Biden ble valgt i fjor høst.

Offisielt vekslet de ord om «bilaterale møter», videre samarbeid og Nato-planer.

Uoffisielt skal Biden ha advart Erdogan nettopp om at han kom til å erkjenne folkemordet. Det sa anonyme kilder til nyhetsbyrået AP.

«Forvrengt fakta»

Lørdag morgen tok det tyrkiske utenriksdepartementet til Twitter.

«Forvrengt fakta», skrev viseminister Yavuz Selim Kiran om bruken av ordet folkemord.

Minutter etter Bidens erkjennelse tok også Tyrkias utenriksminister, Mevlüt Çavusoglu, til Twitter.

«Vi har ingenting å lære fra noen om vår egen fortid. Politisk opportunisme er det største forræderiet av fred og rettferdighet», skriver han.

Samtidig avviste han Bidens konklusjon. Den vil «åpne gamle sår som undergraver vår gjensidige tillit», skriver utenriksdepartementet i en uttalelse.

President Erdogan har så langt ikke kommentert Bidens erkjennelse. Da Tyskland gjorde det samme i 2016, svarte han med å sende sin tyske ambassadør hjem.

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Mustafa Kamaci, Turkish Presidency/NTB

Samtidig beskrev han avgjørelsen som en «historisk feil».

Erdogans talsperson, Ibrahim Kalin, har kommentert avgjørelsen. Han sier USA heller burde se på sin egen fortid.

Sikkerhet for Armenia

Armenias statsminister, Nikolai Pasinjan, sendte et åpent brev til Biden kort tid etter uttalelsen. Der skriver han at «alle armene over hele verden møter erkjennelsen med stor entusiasme».

Armenias statsminister, Nikol Pasinjan, under en minneseremoni i landets hovedstad, Jerevan, 24. april 2021. Foto: Tigran Mehrabyan, AP/NTB

Han sier det handler om landets sikkerhet. Særlig etter «hendelsene som fant sted i fjor».

Med det refererer han til krigen i Nagorno-Karabakh, som Armenia tapte mot Aserbajdsjan i høst. Tyrkia støttet landet åpent militært og økonomisk.

De to landene har lenge vært allierte. Aserbajdsjan støtter at 1915-massakrene ikke skal omtales som folkemord.