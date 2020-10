Flere sivile drept i rakettangrep i Aserbajdsjan

Minst tolv sivile er drept og over 40 er såret i et armensk rakettangrep mot et boligområde i byen Ganja i Aserbajdsjan, ifølge myndighetene i landet.

Soldater og redningsarbeidere forsøker å redde ut overlevende fra ruinene i Foto: Ismail Coskun / IHA

NTB-AFP

17. okt. 2020 07:50 Sist oppdatert nå nettopp

Flere boligblokker ble lagt i grus under angrepet mot Ganja, som med sine 300.000 innbyggere er Aserbajdsjans nest største by.

Også for en uke siden ble et boligområde i Ganja angrepet, og ti sivile ble drept.

Få timer tidligere ble det også meldt om angrep i Stepanakert, den største byen i utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh. Aserbajdsjan anklages for å ha stått bak dette.

For andre gang på én uke blir et boligområde truffet av et angrep i storbyen Ganja. Foto: Umit Bektas / Reuters

Angrep i Nagorno-Karabakh

Angrepet fant sted rundt klokken 03 lokal tid, bare noen timer etter at det ble meldt om angrep i Stepanakert, den viktigste byen i utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh.

Aserbajdsjanske myndigheter sier raketten ble avfyrt fra armensk territorium, skriver det russiske nyhetsbyrået TASS.

Ganja er den nest største byen i Aserbajdsjan. Tjenestepersoner sier at også et industriområde i byen er truffet av en rakett fredag, men foreløpig er få detaljer kjent om et eventuelt andre angrep.

Les også «2300 fiender drept og skadet», hevder regjeringen. Aserbajdsjans propagandamaskin kjører for fullt.

Brutal krig

Regionen har siden en våpenhvile i 1994 gjorde slutt på en brutal krig der 30.000 mistet livet, vært kontrollert av armenske separatister.

Opptrappingen av konflikten siden september er den dødeligste og lengste siden krigen.

Begge parter i konflikten anklager hverandre for å ha angrepet sivile mål og for å ha startet kamphandlingene. Det er meldt om flere hundre drepte, mange av dem sivile.

En bygning kollapset etter angrepet. Redningsarbeidere leter i ruinene. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

Strider mot folkeretten

Røde Kors fordømmer angrepene mot sivile mål og slår fast at de er i strid med folkeretten.

– Vi har sett tunge artilleriangrep mot store områder som har rammet sivilbefolkningen hardt. Denne typen våpen er ikke laget for bruk i tett befolkede områder, sier regionrådsgiver Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors i Norge.

Han understreker at angrep som ikke skiller mellom sivile og militære mål, eller som forårsaker uforholdsmessig store sivile skader, er i strid med grunnleggende regler i krig.

– Bruken av eksplosive våpen med stor områdeeffekt i befolkede områder må ta slutt. Sivilbefolkning og infrastruktur som sykehus og skoler er beskyttet under humanitærretten, og skal ikke angripes. Det vi ser på bakken nå er helt uakseptabelt, sier han.

