MOSKVA (Aftenposten): Norge mener Russland står bak datainnbruddet mot Stortinget. Den russiske ambassaden og russiske politikere mener Norge mangler bevis.

Teimuraz Otarovitsj Ramishvili er russisk ambassadør til Norge

Helene Skjeggestad

13. okt. 2020 18:28 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag kom den norske regjeringen med en historisk reaksjon mot Russland: De mener å kunne slå fast at Russland sto bak datainnbruddet mot Stortinget i sommer.

Saken dekkes bredt i de russiske mediene tirsdag kveld. Og Russland bruker svært sterke ord.

– Ødeleggende

Den russiske ambassaden i Norge er kalt inn på teppet. På egen Facebook-side langer ambassaden ut mot tirsdagens hendelser:

– Ingen bevis er presentert. Disse beskyldningene er uakseptable. Vi betrakter hendelsen som en alvorlig og bevisst provokasjon. Den er ødeleggende for det bilaterale forholdet, skriver ambassaden.

Krever unnskyldning

Lederen for utenrikskomiteen i Det russiske føderasjonsrådet, Konstantin Kosatsjev, uttaler seg til nyhetsbyrået TASS.

Han kaller anklagene for «grunnløse». Politikeren mener at det mangler bevis, og legger til:

– De har ikke bedt om unnskyldning for sist gang de tok feil.

Konstantin Kosatsjev minner om hva som skjedde for ganske nøyaktig to år siden. Da ble russiske Mikhail Botsjkarov siktet for å ha spionert under et besøk på Stortinget, der han skal ha vist uvanlig interesse for printere og ansattes adgangskort. Saken ble henlagt på grunn av bevismangel. Russland krevde en offisiell unnskyldning fra Norge.

– Men den unnskyldningen har vi ikke fått – hverken fra det norske parlamentet eller fra utenriksdepartementet, sier Kosatsjev.

Konstantin Kosatsjev, lederen for utenrikskomiteen i Føderasjonsrådet, kaller anklagene «grunnløse». Foto: Pavel Golovkin/AP/NTB

Leonid Slutskij, et annet medlem av det russiske parlamentet, reagerer også kraftig. Han kaller anklagene for «komplett sludder» til TASS.

Han mener at anklagene er med på å forverre forholdet mellom Norge og Russland ytterligere.

Dårligere forhold

Anklagene kommer altså på et tidspunkt med et allerede vanskelig forhold mellom Norge og Russland.

Den russiske annekteringene av den ukrainske Krim-halvøya i 2014 sendte sjokkbølger gjennom Europa. Det ble enda verre da ble klart at Russland også var dypt inne i konflikten i Øst-Ukraina.

I nord ruster Russland kraftig opp. Norge er medlem av Nato og representerer alliansen i nord.

I tillegg har en rekke spionsaker preget det bilaterale forholdet:

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva 5. desember 2017. Nordmannen nektet straffskyld etter tiltalen, men erkjenner senere å ha vært kurer for norsk etterretning. 15. november ble Berg overlevert til den norske ambassaden i Litauen, og dagen etter kom han til Norge.

21. september ble allerede nevnte Botsjkarov pågrepet. Han hadde vært deltager på et IT-seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD)

Aftenposten avslørte i mai at diplomater ved den russiske ambassaden var tilknyttet russisk etterretning . Ved hjelp av russiske databaser ble det dokumentert at diplomatene bodde i hovedkvarteret til den russiske militære e-tjenesten GRU før de reiste til Norge.

15. august ble en nordmann arrestert da han møtte en russisk diplomat på Torshov. Hans russiske kontaktmann – Aleksandr B. Stekolsjtsjikov – ble raskt utvist fra Norge. Russerne svarte med utvising av en norsk diplomat.

Nå er altså forholdet igjen satt på prøve.

Her snakker spiondømte Frode Berg med sin russiske forsvarer Ilja Novikov under et fengslingsmøte i Moskva. Berg er nå løslatt. Foto: Dan P. Neegaard

Pekt ut

Da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la frem sin trusselvurdering tidligere i år, ble spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret fremhevet som en av de mest alvorlige truslene.

Tre land ble pekt ut: Russland, Kina og Iran.

– De vil forsøke å stjele informasjon og påvirke norske beslutninger i en retning som tjener dem selv. De representerer en alvorlig og langsiktig trussel mot Norge, sa kontraetterretningssjef i PST i februar.

– Vi møter etterretningstjenester med større ressurser og klarere intensjoner. Det er dårlig nytt for et lite land som Norge.

Tirsdag ønsket ikke PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken å peke på Russland eller noen land i den nåværende fasen av etterforskningen.

