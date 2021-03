I dag tar Boris Johnson vaksinen Norge har satt på pause

For mens Norge lar vaksinene ligge inntil videre, velger flere statsledere å sette sprøytestikket med Astra Zeneca for å vise tillit til vaksinen.

Boris Johnson gratulerte i februar en person som tok Astra Zeneca-vaksinen. Fredag er det statsministeren sin tur. Foto: Geoff Caddick / AFP Pool

Nå nettopp

Etter å ha undersøkt mulige tilfeller av alvorlige bivirkninger hos folk som har fått Astra Zeneca-vaksinen, ga Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) grønt lys til videre bruk torsdag.

Norge, Sverige og Danmark har valgt å sette vaksinen på pause. Fredag kunngjorde danske helsemyndigheter at de, i likhet med Norge, vil ta en ny avgjørelse neste uke.

For mens Norge har utsatt sin avgjørelse om vaksinen, setter flere statsministere seg i stolen for å få sprøytestikket, deriblant Storbritannia og Frankrikes statsminister.

Torsdag kveld meldte Storbritannias statsminsiter, Boris Johnson, at han vil ta sitt første stikk med Astra Zeneca på fredag.

– Det stedet jeg skal ta mitt første stikk bruker Oxford Astra Zeneca vaksinen, så da er det den jeg vil få, sa Johnson på en pressekonferanse torsdag, ifølge Reuters.

– Oxford (Astra Zeneca-vaksinen. journ.anm.) er trygg og Pfizer-stikket er trygt. Det eneste som ikke er trygt å få, er covid. Derfor er det så viktig at vi alle får dosene våre når det er vår tur, sa statsministeren ifølge Sky News.

Vil vise tillit

Tyskland, Italia og Frankrike begynner vaksineringen allerede fredag, mens flere land tar i bruk vaksinen fra neste uke av.

Franske myndigheter anbefaler at kun de over 55 år skal få Astra Zeneca-vaksinen, i frykt for at den kan føre til alvorlig blodpropp hos de yngre.

Frankrikes statsminister Jean Castex, som selv er 55 år, vil gå foran og ta en dose av Astra Zeneca-vaksinen allerede fredag. Det gjør han for å overbevise befolkningen om at vaksinen er trygg.

– Jeg vil bli vaksinert med denne vaksinen for å vise at vi kan ha full tillit til den, sier Castex.

Statsminister Jean Castex vil, i likhet med Storbritannias statsminister ta vaksinen fredag. Foto: Stephane de Sakutin / Pool AFP

Verden over

I Europa har Portugal, Nederland, Kypros, Latvia og Litauen kunngjort at de vil ta i bruk Astra Zenecas vaksine igjen. Irlands regjering ventes å ta en beslutning fredag.

Alle disse landene var blant flere som satte vaksinen på pause etter meldinger om mulige alvorlige bivirkninger. Men etter at EMA torsdag slo fast at vaksinen er trygg og effektiv, velger de å gjenoppta bruken.

Etter nyheten fra EMA har også land rundt i verden gitt sin godkjennelse for vaksinen. Canadias helsedepartement sa torsdag at de støtter avgjørelsen.

– Helsemyndighetene bekrefter at fordelene ved Astra Zeneca-vaksinen, som beskytter canadierne mot covid-19, veier opp risikoen, heter det i en uttalelse fra helsedepartementet, skriver Reuters.

Sør på kloden oppfordret Den afrikanske unionen sine land til å fortsette med vaksinasjonen. I Asia opplyste Indonesia at de fredag vil starte med Astra Zeneca igjen, ifølge Reuters.

FHI avgjør

Til tross for at EUs legemiddeltilsyn (EMA) gir vaksinen grønt lys, så vil Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket foreløpig ikke starte opp igjen vaksineringen. De skal vurdere bruken i minst en uke. Danske helsemyndigheter sa på en pressekonferanse på fredag at de også vil ta en ny vurdering neste uke.

– På nåværende tidspunkt er vaksinasjonen med Astra Zeneca satt på pause i 14 dager. Det kan likevel skje at den denne pausen blir forlenget, sa Søren Brostrøm, helsedirektør i Danmark.

Helseminister Bent Høie (H) sier at spørsmålet om AstraZeneca-vaksinen er opp til fagmyndighetene. Han håper folk har tillit til konklusjonen FHI lander på.

– Det var en viktig vurdering fra våre fagfolk, som mener det er en sammenheng her. Så er det viktig å prøve å finne ut om det er mulig å se hvilken sammenheng det er. Det kan være avgjørende for å se om denne vaksinen kan anbefales for noen grupper i befolkningen, sier Høie til NTB.

Han vil ikke gå politisk inn og overstyre hvis FHI lander på å godkjenne vaksinen igjen neste uke.

– Det mener jeg er et veldig faglig spørsmål, så hvis FHI kommer til den vurderingen, da mener jeg at det er en vurdering som jeg vil stole på, sier Høie.